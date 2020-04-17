В Вознесенском районе на полигоне ТБО в селе Таборовка спасатели продолжают тушить пожар, который начался вчера вечером 16 апреля.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

В пресс-службе отмечают, что вчера 16 апреля, в 21:00 пожар удалось локализовать. Однако ликвидация пока продолжается, ведь почти по всему периметру есть тлеющие очаги, иногда с открытым горением.

Всего с начала тушения привлекалось 13 единиц техники и 41 человек, из которых 6 автомобилей ГСЧС, от коммунальных предприятий - бульдозер и 3 водовозки, по 1 ед. от ГП Вознесенское лесное хозяйство и воинской части.

— Это уже второй крупный пожар в апреле, второй раз спасатели будут несколько суток дежурить на месте и проливать кучи тлеющего мусора. Это при том, что в этом году количество пожаров на открытых территориях области стремительно набирает обороты и пожарные только успевают переезжать с одной на другую. А ситуация с обещаниями, планам органов местной власти остается на уровне пустых слов, - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что пожары на свалке происходят из-за неправильного захоронения твердых бытовых отходов, их не равномерн закладывают в так называемые «пласты», часто они накапливаются в одних и тех же местах, которые являются ближайшими для коммунального транспорта, который их привозит, территория не огорожена, в свою очередь, представляет потенциальную угрозу во время пожаров сухой растительности поблизости.

Напомним, под Вознесенском вечером, 16 апреля, вновь возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Санитарная очистка города» в селе Таборовка.