Под Вознесенском вечером, 16 апреля, вновь возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Санитарная очистка города» в селе Таборовка.

Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

— На этот раз наблюдается сразу аж 8 масштабных центров и пламенное горение. Порывистый ветер раздувает огонь, который уже уничтожил сторожку. Сейчас на месте работают две единицы техники 12 государственной пожарно-спасательной части и 10 пожарных, привлечено МПО Александровка и водовозку. От Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дополнительно направлено отделение 21 ГПСЧ с Новоодесского района и 25 ГПСЧ из Южноукраинска, - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 21:00 16 апреля к тушению привлечены 9 единиц техники и 36 человек.

— Следует отметить, что это уже второй масштабный пожар подряд за последние 10 дней. Выводы ответственными лицами не сделано, нарушения не устранены, что и привело к таким масштабам - горело почти 7 гектаров мусора. Проблема опять же в нарушении технологического регламента захоронения твердых бытовых отходов, отсутствие ограждения по периметру. Учитывая погодные условия, спасатели ожидают возможность дополнительного распространения пламени, но все же прилагают максимум усилий для ликвидации, - сказано в сообщении.

Напомним, 8 апреля, в Вознесенском районе спасатели тушили пожар на полигоне ТБО коммунального предприятия «Санитарная очистка города» возле села Таборовка.