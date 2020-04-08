В Вознесенском районе спасатели со вчерашнего вечера пытаются потушить пожар на полигоне ТБО коммунального предприятия «Санитарная очистка города» возле села Таборовка.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

По состоянию на 12:00 8 апреля, продолжается ликвидация пожара. Пожар на свалке возник ориентировочно 7 апреля в 17:00. но сообщение на экстренный номер «101» поступило слишком поздно из-за этого огонь распространился на значительную территорию.

По прибытии пожарными установлено, что огонь успел распространиться свалкой на ориентировочную площадь 2 га.

— Силами спасателей, вспомогательной техники коммунального предприятия в тот же день в 21:15 пожар локализован. Несмотря на работу личного состава и техники, ряд факторов, среди которых: значительное накопление продуктов гниения, порывистый ветер образовывали новые ячейки открытого горения и тления. Едкий дым распространяется на близлежащие территории близко расположенных сел Таборовка, Раково и Вознесенск, - сказано в сообщении.

На момент возникновения пожара на коммунальном предприятии отсутствовала тяжелая техника что и привело к распространению огня на большую площадь.

— В прошлом году на данном объекте неоднократно возникали крупные пожары мусора, но органы власти города Вознесенск не сделали достаточных выводов для того, чтобы обеспечить противопожарную безопасность на данном объекте. 8 апреля на базе Вознесенской городского совета планируется заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС, на которой будут приняты соответствующие решения о принятии ряда мероприятий, направленных на скорейшую ликвидацию пожара, - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в августе 2019 года в Вознесенске три дня подряд горел полигон твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Санитарная очистка города».