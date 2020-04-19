Утром в воскресенье, 19 апреля, в Украину был доставлен Благодатный огонь для Православной церкви Украины.

Как сообщили в пресс-службе Международных авиалиний Украины, амфору с Благодатным огнем доставил Boeing-767 рейсом из Тель-Авива в Киев.

– Ценный груз будет передан представителям Православной церкви Украины для отправки пасхальных богослужений в Михайловском Златоверхом соборе и других храмах, — отметили там.

Напомним, в Великую субботу 18 апреля в храме Гроба господня сошел благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.

Ранее представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли из Иерусалима в Украину благодатный огонь.