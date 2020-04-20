Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.

Об этом в эфире «1+1» сказала заместитель министра Ирина Микичак.

– По мнению эпидемиологов, и уже есть опыт определенный, на пятый-десятый день от такого массового скопления людей в определенных храмах мы можем ожидать рост заболеваемости. Так произошло и происходит после Вербного воскресенья. К большому сожалению, мы можем ожидать такую угрозу и через неделю практически, – сказала она.

По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.

– К сожалению, несоблюдение карантина может повлиять на его продление. Потому что мы все четко понимаем, что то, что Украина ввела карантин очень быстро и достаточно жесткие меры карантина позволяет сделать рост заболеваемости не пиковым, а таким достаточно пологим. И каждый из нас должен понимать, что если мы придерживаемся рекомендаций карантина, а это не выдумка, это доказано научными исследованиями, мы сможем сохранить систему здравоохранения, мы сможем сохранить медиков и самое главное – спасти жизни тысяч наших граждан, – добавила Микичак.

Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.

Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола