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Николаевский городской голова Александр Сенкевич признался, что его очень взволновало, что город не получил из Государственного фонда регионального развития деньги на завершение строительства дюкера в через реку Южный Буг, который позволит обеспечить жителей Варваровки питьевой водой.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 17 апреля, передают НикВести.
Как известно, 31 марта глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, которым распределил 70,9 миллионов гривен государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.
Мэр Николаева рассказал, что городская власть подавала несколько проектов для софинансирования в рамках государственного фонда регионального развития в этом году, но дюкер в Варваровку был приоритетным. Однако, в итоге этого объекта не оказалось в утвержденном перечне для финансирования 2020 году.
Строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.
— С дюкером все плохо, но не смертельно. Работы ведутся. Мы выделили в городском бюджете деньги и работаем сегодня с городскими деньгами. Когда к нам поступила просьба из облгосадминистрации передать список тех проектов, которые мы хотим включить в Государственный фонд регионального развития, мы передали туда ряд проектов, но первым был дюкер. После того, как нам сказали, что количество денег в ГФРР уменьшится, мы сказали: «Заберите все проекты, оставьте только дюкер». И когда выплыла эта информация в СМИ о том, что дюкер сняли из перечня этих объектов, и я тоже очень сильно взволновался по этому поводу, - рассказал Александр Сенкевич.
Мэр сообщил, что к решению возникшей проблемы подключился народный депутат Александр Пасечный, который является членом бюджетного комитета парламента. Он вместе с другими коллегами, представляющими в Верховной Раде интересы жителей Николаевской области, обратились в Кабмин, чтобы все-таки включить дюкер в Варваровку в государственное финансирование.
— Но мы связались с депутатом Александром Пасечным, который является членом бюджетного комитета Верховной Рады. Он, в свою очередь, сделал обращение в Кабмин и Минрегион, собрал подписи всех нардепов от Николаевщины, в том числе Давида Арахамии и других депутатов. Я разговаривал вчера с Александром Гайду, который рассказал, что тоже подписал это обращение, они попытаются включить дюкер в государственное финансирование в этом году, - сказал Александр Сенкевич.
По его словам, в случае, если финансирование строительства будет обеспечено на 100%, то работы по строительству дюкера будут завершены к сентябрю - октябрю этого года.
— Мы готовы запустить дюкер в сентябре этого года. Сейчас в связи с тем, что там есть проблемы с трубой на пересечении улиц Никольская и Большая Морская, может быть сроки сдвинутся к октябрю. Но мы готовы сдать этот объект в этом году, если будет 100% финансирования, мне кажется, нас услышали, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич признался, что его очень взволновало, что город не получил из Государственного фонда регионального развития деньги на завершение строительства дюкера в через реку Южный Буг, который позволит обеспечить жителей Варваровки питьевой водой.
Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 17 апреля, передают НикВести.
Как известно, 31 марта глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, которым распределил 70,9 миллионов гривен государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.
Мэр Николаева рассказал, что городская власть подавала несколько проектов для софинансирования в рамках государственного фонда регионального развития в этом году, но дюкер в Варваровку был приоритетным. Однако, в итоге этого объекта не оказалось в утвержденном перечне для финансирования 2020 году.
Строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.
— С дюкером все плохо, но не смертельно. Работы ведутся. Мы выделили в городском бюджете деньги и работаем сегодня с городскими деньгами. Когда к нам поступила просьба из облгосадминистрации передать список тех проектов, которые мы хотим включить в Государственный фонд регионального развития, мы передали туда ряд проектов, но первым был дюкер. После того, как нам сказали, что количество денег в ГФРР уменьшится, мы сказали: «Заберите все проекты, оставьте только дюкер». И когда выплыла эта информация в СМИ о том, что дюкер сняли из перечня этих объектов, и я тоже очень сильно взволновался по этому поводу, - рассказал Александр Сенкевич.
Мэр сообщил, что к решению возникшей проблемы подключился народный депутат Александр Пасечный, который является членом бюджетного комитета парламента. Он вместе с другими коллегами, представляющими в Верховной Раде интересы жителей Николаевской области, обратились в Кабмин, чтобы все-таки включить дюкер в Варваровку в государственное финансирование.
— Но мы связались с депутатом Александром Пасечным, который является членом бюджетного комитета Верховной Рады. Он, в свою очередь, сделал обращение в Кабмин и Минрегион, собрал подписи всех нардепов от Николаевщины, в том числе Давида Арахамии и других депутатов. Я разговаривал вчера с Александром Гайду, который рассказал, что тоже подписал это обращение, они попытаются включить дюкер в государственное финансирование в этом году, - сказал Александр Сенкевич.
По его словам, в случае, если финансирование строительства будет обеспечено на 100%, то работы по строительству дюкера будут завершены к сентябрю - октябрю этого года.
— Мы готовы запустить дюкер в сентябре этого года. Сейчас в связи с тем, что там есть проблемы с трубой на пересечении улиц Никольская и Большая Морская, может быть сроки сдвинутся к октябрю. Но мы готовы сдать этот объект в этом году, если будет 100% финансирования, мне кажется, нас услышали, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.