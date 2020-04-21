Николаевский городской голова Александр Сенкевич признался, что его очень взволновало, что город не получил из Государственного фонда регионального развития деньги на завершение строительства дюкера в через реку Южный Буг, который позволит обеспечить жителей Варваровки питьевой водой.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 17 апреля, передают НикВести.

Как известно, 31 марта глава Николаевской ОГА подписал распоряжение, которым распределил 70,9 миллионов гривен государственного фонда регионального развития, направив 46 миллионов на аэропорт и оставив без финансирования строительство дюкера в микрорайон Варваровка в Николаеве.

Мэр Николаева рассказал, что городская власть подавала несколько проектов для софинансирования в рамках государственного фонда регионального развития в этом году, но дюкер в Варваровку был приоритетным. Однако, в итоге этого объекта не оказалось в утвержденном перечне для финансирования 2020 году.

Строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

— С дюкером все плохо, но не смертельно. Работы ведутся. Мы выделили в городском бюджете деньги и работаем сегодня с городскими деньгами. Когда к нам поступила просьба из облгосадминистрации передать список тех проектов, которые мы хотим включить в Государственный фонд регионального развития, мы передали туда ряд проектов, но первым был дюкер. После того, как нам сказали, что количество денег в ГФРР уменьшится, мы сказали: «Заберите все проекты, оставьте только дюкер». И когда выплыла эта информация в СМИ о том, что дюкер сняли из перечня этих объектов, и я тоже очень сильно взволновался по этому поводу, - рассказал Александр Сенкевич.

Мэр сообщил, что к решению возникшей проблемы подключился народный депутат Александр Пасечный, который является членом бюджетного комитета парламента. Он вместе с другими коллегами, представляющими в Верховной Раде интересы жителей Николаевской области, обратились в Кабмин, чтобы все-таки включить дюкер в Варваровку в государственное финансирование.

— Но мы связались с депутатом Александром Пасечным, который является членом бюджетного комитета Верховной Рады. Он, в свою очередь, сделал обращение в Кабмин и Минрегион, собрал подписи всех нардепов от Николаевщины, в том числе Давида Арахамии и других депутатов. Я разговаривал вчера с Александром Гайду, который рассказал, что тоже подписал это обращение, они попытаются включить дюкер в государственное финансирование в этом году, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, в случае, если финансирование строительства будет обеспечено на 100%, то работы по строительству дюкера будут завершены к сентябрю - октябрю этого года.

— Мы готовы запустить дюкер в сентябре этого года. Сейчас в связи с тем, что там есть проблемы с трубой на пересечении улиц Никольская и Большая Морская, может быть сроки сдвинутся к октябрю. Но мы готовы сдать этот объект в этом году, если будет 100% финансирования, мне кажется, нас услышали, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил о намерении вернуть проект строительства водопровода в микрорайон Варваровка города Николаева в список приоритетных для финансирования из Государственного фонда регионального развития.