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Верховный суд Саудовской Аравии отменил порку как форму наказания, которая ранее была узаконена посредством исламского религиозного права - шариат.
Об этом пишет Лига.Новости.
В субботу суд заявил, что достижения в области прав человека являются частью реформ, проводимых королем Салманом бен Абдул-Азизом и его сыном, де-факто правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Решения судов в Саудовской Аравии, которые иногда предписывают сотни ударов, уже давно вызывают осуждение со стороны правозащитных организаций. Суды могли выносить постановления о порке осужденных, признанных виновными в совершении самых разных преступлений - начиная от внебрачного секса и нарушения мира и заканчивая убийством.
Издание отмечает, что самым громким случаем порки в последние годы стал случай с саудовским блогером Раифом Бадави, который был арестован в 2012 году и приговорен к семи годам лишения свободы и 600 ударам, а затем в 2014 году осужден на 10 лет и 1000 ударов за ведение блога о свободе и "оскорбление ислама".
Позже ему была присуждена премия имени Сахарова в Европейском парламенте. Сейчас Бадави продолжает отбывать тюремный срок.
Ранее сообщалось, что коалиция во главе с Саудовской Аравией объявит о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.
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Верховный суд Саудовской Аравии отменил порку как форму наказания, которая ранее была узаконена посредством исламского религиозного права - шариат.
Об этом пишет Лига.Новости.
В субботу суд заявил, что достижения в области прав человека являются частью реформ, проводимых королем Салманом бен Абдул-Азизом и его сыном, де-факто правителем королевства, наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
Решения судов в Саудовской Аравии, которые иногда предписывают сотни ударов, уже давно вызывают осуждение со стороны правозащитных организаций. Суды могли выносить постановления о порке осужденных, признанных виновными в совершении самых разных преступлений - начиная от внебрачного секса и нарушения мира и заканчивая убийством.
Издание отмечает, что самым громким случаем порки в последние годы стал случай с саудовским блогером Раифом Бадави, который был арестован в 2012 году и приговорен к семи годам лишения свободы и 600 ударам, а затем в 2014 году осужден на 10 лет и 1000 ударов за ведение блога о свободе и "оскорбление ислама".
Позже ему была присуждена премия имени Сахарова в Европейском парламенте. Сейчас Бадави продолжает отбывать тюремный срок.
Ранее сообщалось, что коалиция во главе с Саудовской Аравией объявит о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов