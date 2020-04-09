Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявит о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

По данным трех источников издания, в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг и будет действовать на всей территории Йемена.

Отмечается, что решение о приостановке военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.

Напомним, ЮНИСЕФ назвал войну в Йемене крупнейшим гуманитарным кризисом современности.