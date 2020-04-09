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Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявит о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
По данным трех источников издания, в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг и будет действовать на всей территории Йемена.
Отмечается, что решение о приостановке военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.
Напомним, ЮНИСЕФ назвал войну в Йемене крупнейшим гуманитарным кризисом современности.
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Коалиция во главе с Саудовской Аравией объявит о приостановке военной операции в Йемене в ответ на призыв ООН о прекращении огня на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
По данным трех источников издания, в полночь саудовская коалиция объявит о перемирии, которое вступит в силу в четверг и будет действовать на всей территории Йемена.
Отмечается, что решение о приостановке военной операции частично связано с мерами по противодействию распространению коронавируса. При этом в Йемене пока не зафиксировано ни одного случая заражения.
Напомним, ЮНИСЕФ назвал войну в Йемене крупнейшим гуманитарным кризисом современности.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь