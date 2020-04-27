В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов, всего в лавре находится до 200 монахов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

«Три человека умерли. Это монахи. Они были госпитализированы… Министерство здравоохранения опубликовало данные, что заболели около 100 человек. А сколько их на самом деле, мы тестирования не проводим, все данные в Минздраве. Те данные, которые известны, это около 100. Всего монахов в лавре где-то 150−200, но заболели только около сотни», — рассказал он.

Напомним, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, монахи, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8617 случаев коронавируса, 209 человек умерли, 840 пациентов выздоровели. За последние сутки лабораторно подтвердили 492 новых случая инфицирования.

Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом из-за несоблюдения Московским патриархатом в Украине правил карантина.