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В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов, всего в лавре находится до 200 монахов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
«Три человека умерли. Это монахи. Они были госпитализированы… Министерство здравоохранения опубликовало данные, что заболели около 100 человек. А сколько их на самом деле, мы тестирования не проводим, все данные в Минздраве. Те данные, которые известны, это около 100. Всего монахов в лавре где-то 150−200, но заболели только около сотни», — рассказал он.
Напомним, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, монахи, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.
По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8617 случаев коронавируса, 209 человек умерли, 840 пациентов выздоровели. За последние сутки лабораторно подтвердили 492 новых случая инфицирования.
Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом из-за несоблюдения Московским патриархатом в Украине правил карантина.
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В Киево-Печерской лавре от коронавируса умерли трое монахов, всего в лавре находится до 200 монахов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.
«Три человека умерли. Это монахи. Они были госпитализированы… Министерство здравоохранения опубликовало данные, что заболели около 100 человек. А сколько их на самом деле, мы тестирования не проводим, все данные в Минздраве. Те данные, которые известны, это около 100. Всего монахов в лавре где-то 150−200, но заболели только около сотни», — рассказал он.
Напомним, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, монахи, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры.
По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 8617 случаев коронавируса, 209 человек умерли, 840 пациентов выздоровели. За последние сутки лабораторно подтвердили 492 новых случая инфицирования.
Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом из-за несоблюдения Московским патриархатом в Украине правил карантина.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов