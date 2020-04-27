В Одессе предприниматели начали торговлю в крытом корпусе Нового базара.

Об этом сообщает «Думская».

Сообщается, что утром 27 апреля предприниматели устроили пикет у закрытых ворот рынка. Протестовать собрались около 50 людей, недовольных тем, что их не пускают на рабочие места.

При этом администрация рынка ссылалась на решение городской власти, однако, по мнению торговцев, власти позволяют работать крупным торговым сетям.

В результате пикета директор рынка разрешил торговлю фруктами и овощами под крышей мясного рынка. Таким образом базар превратился в большой супермаркет, где можно купить и мясную продукцию, и овощи.

По словам директора рынка, такие меры являются временными.

— Мы прислушиваемся к мнению людей и не хотим неоправданных конфликтов с предпринимателями. Торговцев можно понять — все терпят большие убытки, им надо кормить свои семьи. Предприниматели будут соблюдать требования карантина — носить маски и исключать скопления покупателей у прилавков, - сказал он.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить работать продуктовым рынкам или дать возможность утверждать решение об их открытии местным властям.

Также, с просьбой смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков к правительству обратилась городские власти Днепра и Ивано-Франковска.