Один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

Об этом на брифинге заявил замначальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Офиса генерального прокурора Роман Романчук, пишет РБК-Украина.

По его словам, Алексей Левин предложил бывшим участникам АТО на Донбассе осуществить нападение на Екатерину Гандзюк.

— В целях запугивания было указано о необходимости переломить ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой - от 2,5 до 3 тысяч долларов, - отметил Роман Романчук.

По данным следствия, Сергей Торбин согласился на второй вариант и получил 500 долларов задатка. Нападавшие были знакомы с Гандзюк, поскольку она неоднократно предоставляла им волонтерскую помощь.

Напомним, что Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, дело передано в суд.