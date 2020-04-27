Глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин возмутился тем, что на протяжении четырех месяцев руководство Николаевской облгосадминистрации не подписывает распоряжение о выделении средств в размере 5,5 миллиона гривен на региональный заказ по подготовке специалистов и рабочих.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссия областного совета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба политсилы.

Елена Удовиченко, директор департамента образования и науки ОГА, сообщила, что проект распоряжения о выделении средств был направлен на подпись главе Николаевской ОГА Александру Стаднику.

«Разработали проект распоряжения по выделению средств на региональный заказ. В настоящее время проект распоряжения на подписи, и в ближайшее время, я надеюсь, когда будет подписано распоряжение, будут переданы все документы по выделению средств на осуществление регионального заказа для подготовки специалистов», — отметила она.

Директор департамента образования и науки Николаевской ОГА Елена Удовиченко Ректор аграрного университета Вячеслав Шебанин

В свою очередь, глава пофильной комиссии Юрий Кормышкин возмутился, что проблема невыделения средств «аграрке» заключается только в том, что глава ОГА не подписывает соответствующее распоряжение.

«То есть, департамент образования разработал проект распоряжения о выделении средств Николаевскому национальному аграрному университету, подали его на подпись главе ОГА, и он, в свою очередь, уже 4 месяца не выдает это распоряжение? Только в этом проблема?» — спросил Юрий Кормышкин.

Члены комиссии по аграрным вопросам проголосовали за то, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение внеочередной сессии Николаевского облсовета, которую ранее было предложено провести 30 апреля.

«На сессии 24 декабря 2019 года мы выделили 5,5 миллиона гривен на обучение детей 1 и 2 курсов. На сегодняшний день в ОГА уже на протяжении 4-х месяцев не выполняют решение сессии. Дети должны оплачивать обучение за свои деньги. Это нонсенс. Что делает наш глава ОГА? Мы сегодня услышали директора департамента Елену Удовиченко, что распоряжение не подписывалось Стадником. То есть, дети первые полгода учились бесплатно, подписан контракт, что облсовет оплачивает обучение, а на сегодняшний день губернатор по непонятным причинам не подписывает это распоряжение», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что фракция партии «Наш Край» просит руководство Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предоставить информацию о готовности управлению к пожароопасному периоду, который ежегодно уничтожает значительное количество массивов.