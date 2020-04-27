Фракция партии «Наш Край» просит руководство Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства предоставить информацию о готовности управлению к пожароопасному периоду, который ежегодно уничтожает значительное количество массивов.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции Юрий Кормышкин.

В частности, депутат напомнил о разрушительных пожары, бушующих в Чернобыльской зоне, Житомирской области, на свалках во Львовской области, отметив, что нужно всегда быть начеку.

– С целью сохранения от пожаров природных экосистем, лесного и заповедного фонда Николаевской области и принятия оперативных управленческих решений фракция партии «Наш край» в Николаевском областном совете обратилась к руководству Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства с просьбой предоставить информацию по реализации противопожарных мероприятий и готовности управления к пожароопасному периоду, который ежегодно уничтожает значительное количество массивов, - написал Юрий Кормышкин.

Он также напомнил, что в летний период в николаевской области наблюдается 5-й класс пожарной опасности. В 2019 году в области произошло почти 1500 пожаров. В 2020 году уже зафиксировано 90 пожаров, около 20 из которых – на территории лесных массивов. Уничтожено более 220 гекторов насаждений.

– Несмотря на то, что на Николаевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства возложен контроль за реализацию противопожарных мероприятий, «Наш край» просит предоставить информацию о готовности управления к пожароопасному периоду: смета областного управления лесного и охотничьего управления на 2020 год; готовность охраны лесных хозяйств Николаевской области; готовность лесных пожарных станций; уровень обеспечения лесных хозяйств необходимыми пожарными техническими средствами и техникой. Николаевщина должна быть начеку, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, - подчеркнул он.

Напомним, ранее на территории Николаевской области было объявлено 5-й класс пожарной опасности.