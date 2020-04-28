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В Украине с 28 апреля запрещено пополнение платежной карты получателя без идентификации плательщика на сумму свыше 5 тысяч гривен.
Соответствующие нормы содержатся в законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, передаёт РБК-Украина.
Как отметили в Национальном банке Украины, платеж свыше 5 тысяч гривен можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, или через платежный терминал (ПТКС), который технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).
Если ПТКС имеет технологические функции по верификации плательщика, тогда можно совершить операцию на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит, и клиент не сможет совершить операцию на сумму свыше 5 тысяч гривен.
В терминалах «ПриватБанка» для перевода свыше 5 тысяч гривен нужно вставить свою карточку для идентификации. На сегодняшний день банк принимает только свои карты.
Небанковские терминалы с сегодняшнего дня не будут принимать платежи свыше 5 000 гривен.
Вместе с тем, безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не нужно. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, уже идентифицированы.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
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В Украине с 28 апреля запрещено пополнение платежной карты получателя без идентификации плательщика на сумму свыше 5 тысяч гривен.
Соответствующие нормы содержатся в законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, передаёт РБК-Украина.
Как отметили в Национальном банке Украины, платеж свыше 5 тысяч гривен можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, или через платежный терминал (ПТКС), который технологически может обеспечить верификацию плательщика (считать данные с его карточки).
Если ПТКС имеет технологические функции по верификации плательщика, тогда можно совершить операцию на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит, и клиент не сможет совершить операцию на сумму свыше 5 тысяч гривен.
В терминалах «ПриватБанка» для перевода свыше 5 тысяч гривен нужно вставить свою карточку для идентификации. На сегодняшний день банк принимает только свои карты.
Небанковские терминалы с сегодняшнего дня не будут принимать платежи свыше 5 000 гривен.
Вместе с тем, безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не нужно. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, уже идентифицированы.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что парламент примет так называемый «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.