Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор высказал недовольство работой управления здравоохранения Николаева в борьбе с распространением коронавирусного заболевания.

Об этом он заявил 23 апреля во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета, сообщают НикВести.

На заседании был рассмотрен вопрос о согласовании распределения 6,8 миллионов гривен управлению здравоохранения. Это часть из 38 миллионов гривен, который городской совет выделил в марте на мероприятия по борьбе с COVID-19.

В итоге депутаты согласовали распределить эти 6,8 миллионов гривен таким образом: 856 тысяч гривен на ремонт для установки газификатора в больнице №3, где завершается подготовка отделения для приема больных коронавирусом; 444 тысяч гривен будут направлены на покупку 100 противопролежневых матрасов и 100 обычных матрасов на функциональные кровати, которые также будут приобретены за счет бюджета в больницы №3 и №1. 5,5 миллионов гривен получит больница №1 для создания резерва средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медикаментов, тестов для диагностики коронавирусного заболевания.

Во время обсуждения этого вопроса Сергей Кантор обратился к начальнице управления здравоохранения Ирине Шамрай с требованием отчитаться о том, как горздрав использует деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом. Стало известно, что накануне Ирина Шамрай по просьбе депутатов подготовила информацию по каждой больнице, однако, Сергей Кантор заявил, что в таком виде эта информация не дает целостного понимания по реализации мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом в городе. Ирина Шамрай рассказала, что горздрав освоил на 82% выделенную изначально сумму в размере 10,5 миллионов гривен. Что касается остальных 27 миллионов, то из них освоено только 10%. На 21 миллион гривен заключены договоры с подрядчиками.

— Мы вам направили официальное обращение, где просили, чтобы вы в столик все написали, что собираетесь и как использовать, а по горизонтали - состояние выполнение. Не в процентах, что вы кассово провели, заплатили 100%, а Перез полтора месяца получите какую-то условную железяку. А чтобы вы расписали, что где находится: что на складе, где проведен тендер. И тогда мы все эти цифры сложим в правильную математику, чтобы все четко понимать. Потому что цифра «82%», или «99%» - она классно слушается. Но на самом деле, оно немножко по-другому. Для того, чтобы было понятно, как оно на самом деле, дайте такую информацию, почему вы ее скрываете? Почему, объясните? Что тут сложно? Вам дали денег - будьте добры, отчитайтесь. Дайте мне общую таблицу, чтобы была видна общая картина. А вы мне даете по частям, чтобы я сходил с ума, сходил ее до кучи? Я депутат, а вы нанятый человек. Дайте мне то, что мне надо! И мы тогда увидим реально, сколько из денег, которые мы вам дали, на сегодняшний день работают в борьбе с этой заразой. А не то, что что-то в пути. В пути оно не работает. Это заработал человек, который вам продал это. А я хочу четко увидеть сумму, которая реально сегодня противодействует, защищает врачей и дает возможность людям лечиться и получать услугу своевременно. Эта таблица должна быть в публичном пространстве, сказал Сергей Кантор.

После того, как депутатская комиссия большинством голосов поддержала перераспределение 6,8 миллионов, Сергей Кантор заявил, что таким образом его коллеги поддержали «бардак», который создает горздрав под руководством Ирины Шамрай.

— Я против системы, сюда впихивают невпихуемое! А вы все голосуете. Я 5 недель хожу, начиная от мэра, заканчивая Ириной Валентиновной. А коллеги берут и голосуют все. Ну давайте, голосуйте дальше, вы получите на выходе… Вы что, сомневаетесь в том, что я в этом деле разбираюсь? Вы сейчас проголосовали, поддержали бардак. Вы все, мои коллеги, поддержали бардак в городе, который делается управлением здравоохранения! Там порядка нет, это я вам отвечаю всем в этом городе, там порядка нет, в этом городе! И они будут отвечать за то, что будет в людьми! А вы взяли и проголосовали за весь этот бардак! Голосуйте дальше! По-человечески сказал, объяснил. Голосуйте, сами попадете туда, будет потом… , - возмутился Сергей Кантор.

Через некоторое время, во время обсуждения вопроса передачи в аренду или ремонта аппарата МРТ в больнице №4, Сергей Кантор обратился к начальнице Ирине Шамрай с вопросом: «Зачем вы нас тут считаете мальчиками для голосования?», на что не получил никакого ответа.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что управлению здравоохранения Николаева должно было еще месяц назад отработать вопрос страхования медиков на случай заражения COVID-19, вместо того, чтоб покупать кровати в больницы.