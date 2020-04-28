Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что управлению здравоохранения Николаева должно было еще месяц назад отработать вопрос страхования медиков на случай заражения COVID-19, вместо того, чтоб покупать кровати в больницы.

Такое мнение Сергей Кантор заявил 23 апреля во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

Во время заседания комиссии начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, что трое из 10 больных COVID-19 в Николаеве - это медработники.

— Из 10 заболевших по городу, 3 - медицинских работника. У одного уточняется связь с профессиональным заболеванием, у одного не доказана связь, это как обычный бытовой контакт был, она заболела и была на больничном дома, и еще один человек выходит на связь с профессиональным заболеванием, - сказала Ирина Шамрай.

В ходе обсуждения этой ситуации выступил депутат Артем Грозов, который предложил проработать вопрос о страховке медработников, которые входят в группу риска и могут заразиться COVID-19, выполняя служебные обязанности. На это Ирина Шамрай рассказала, что такой механизм можно проработать, приблизительно на это нужно 5 миллионов гривен.

— Мы занимались этим вопросом в начале года. Сумма, необходимая для страхования, около 5 миллионов по тем, кто на первой линии. Мы брали только ЦПМСД, приемные покои, стационары первой лини. Сумма предварительно была около 5 миллионов, - сказала Ирина Шамрай.

В свою очередь, депутат Сергей Кантор заявил, что защита медиков путем их страхования была одним из предложений, наработанных рабочей группой депутатов еще в начале марта. Однако, управление здравоохранения Николаева не выполнило эти предложения. Депутат считает, что деньги, выделенные на покупку кроватей и матрасов в больницы №№ 3 и 1, нужно было направить на защиту медиков.

— Но мы же кровати купили… Я говорил об этом еще 5 недель назад, когда мы предложили программу, как с этим бороться. И вот там в той программе было написано, что нужно защитить прежде всего тех, кто на первой линии. И мы 5 недель… Сначала мы не могли сделать то, что мы должны были сделать. Потом мы долго шли на бюджетную комиссию, что-то распределяли. А за это время оно все подходило, все как мы говорили. Оно все подошло, сегодня этот трамвай идет через Николаев, а мы еще говорим о том, что надо этот вопрос проработать и так дальше. А я вопрос ставлю по-другому, почему и кто виноват в том, что это не сделано сегодня. И почему и кто виноват в том, что 30%, даже если вы говорили, что это дело колыхается туда-сюда, бытовая - не бытовая, почему это не сделано? И кто за это ответит? Потому что сегодня 30%, а завтра 70. А послезавтра никто не захочет (работать, - прим.). Это надо было 5 недель назад делаить. Надо было делать все, чтобы это не случилось, а не делать то, что вы сейчас делаете. А вы продолжаете делать упорно то, что вы хотите делать. Вот сейчас за кровати вы проголосовали, а надо было эти деньги дать на эти страховки. А вы за кровати проголосовали. Потом завтра к этой кровати никто не подойдет, к этому прибору, который привезли, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, Николаевский городской совет намерен купить 100 многофункциональных кроватей для городских больниц №1 и №3, которые являются госпитальными на случай увеличения количества больных коронавирусом в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить их бюджета деньги на его ремонт.