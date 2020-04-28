|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|05:41
|Заход солнца:
|19:58
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:37
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|+23 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.85 грн
|27.25 грн
|EUR
|28.95 грн
|29.6 грн
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что после заявления начальника управления Службы безопасности Украины Виталия Герсака о некачественных реагентах при проведении анализов на коронавирус в области, у лабораторного центра взяли образцы для проведения экспертизы.
Об этом он сказал сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.
Ранее, на сессии Николаевского облсовета Виталий Герсак заявил о нарушении стандарта пробирок и некачественное реагенты при анализе на коронавирус в области.
По словам Владимира Клочко, после этого в Николаевском лабораторном центре МОЗ отобрали образцы из буферного раствора и, предположительно, направили в референс-лабораторию для проведения экспертизы.
— Сразу же после заявления руководитель по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Трайтли дал поручение и было создано комиссию, которая изложила всю информацию, касающуюся данного вопроса, и эту справку дали в СБУ. Более того, действия определенные были. Нам пришел запрос, на который мы ответили. Так совпало по времени, что наше Министерство здравоохранения дало разъяснение о том, какие именно транспортные среды должны применяться. Фосфатно-солевой буферный раствор был отнесен к тем транспортным середам, которые должны применяться. Это все официально было отдали в СБУ. Более того, были отобраны образцы из буферного раствора и, наверное, были направлены в какую-то референс-лабораторию. На этом все закончилось. Я считаю, что каждый имеет право на выполнение своих функций. Я думаю, что у СБУ была такая необходимость. Пока все в такой стадии, - сказал Владимир Клочко.
Напомним, что главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.
|
«Океан» надії та нескінченний карантин?Станислав Мартиросов
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что после заявления начальника управления Службы безопасности Украины Виталия Герсака о некачественных реагентах при проведении анализов на коронавирус в области, у лабораторного центра взяли образцы для проведения экспертизы.
Об этом он сказал сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.
Ранее, на сессии Николаевского облсовета Виталий Герсак заявил о нарушении стандарта пробирок и некачественное реагенты при анализе на коронавирус в области.
По словам Владимира Клочко, после этого в Николаевском лабораторном центре МОЗ отобрали образцы из буферного раствора и, предположительно, направили в референс-лабораторию для проведения экспертизы.
— Сразу же после заявления руководитель по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Трайтли дал поручение и было создано комиссию, которая изложила всю информацию, касающуюся данного вопроса, и эту справку дали в СБУ. Более того, действия определенные были. Нам пришел запрос, на который мы ответили. Так совпало по времени, что наше Министерство здравоохранения дало разъяснение о том, какие именно транспортные среды должны применяться. Фосфатно-солевой буферный раствор был отнесен к тем транспортным середам, которые должны применяться. Это все официально было отдали в СБУ. Более того, были отобраны образцы из буферного раствора и, наверное, были направлены в какую-то референс-лабораторию. На этом все закончилось. Я считаю, что каждый имеет право на выполнение своих функций. Я думаю, что у СБУ была такая необходимость. Пока все в такой стадии, - сказал Владимир Клочко.
Напомним, что главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.