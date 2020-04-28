Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что после заявления начальника управления Службы безопасности Украины Виталия Герсака о некачественных реагентах при проведении анализов на коронавирус в области, у лабораторного центра взяли образцы для проведения экспертизы.

Об этом он сказал сегодня, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.

Ранее, на сессии Николаевского облсовета Виталий Герсак заявил о нарушении стандарта пробирок и некачественное реагенты при анализе на коронавирус в области.

По словам Владимира Клочко, после этого в Николаевском лабораторном центре МОЗ отобрали образцы из буферного раствора и, предположительно, направили в референс-лабораторию для проведения экспертизы.

— Сразу же после заявления руководитель по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Трайтли дал поручение и было создано комиссию, которая изложила всю информацию, касающуюся данного вопроса, и эту справку дали в СБУ. Более того, действия определенные были. Нам пришел запрос, на который мы ответили. Так совпало по времени, что наше Министерство здравоохранения дало разъяснение о том, какие именно транспортные среды должны применяться. Фосфатно-солевой буферный раствор был отнесен к тем транспортным середам, которые должны применяться. Это все официально было отдали в СБУ. Более того, были отобраны образцы из буферного раствора и, наверное, были направлены в какую-то референс-лабораторию. На этом все закончилось. Я считаю, что каждый имеет право на выполнение своих функций. Я думаю, что у СБУ была такая необходимость. Пока все в такой стадии, - сказал Владимир Клочко.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.