Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на просьбы украинцев ускорить процесс выхода из карантина и отметил, что страна в начале мая должна пройти пик заболеваемости коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мне пишут многочисленные посты и письма с просьбой ускорить процесс выхода Украины из карантина. Вполне понимаю причины обращений. Но я также осознаю ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев. Ведь в начале мая мы ожидаем пик заболевания, который должны успешно пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений», — написал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии.

«Первый — это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, разрешая выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов. Такой сценарий точно не для нас», — отметил он.

По его словам, второй вариант — либеральный и предполагает возвращение к привычной жизни и открытие всех заведений.

«Пойти по примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18 600 случаев заболеваний и зафиксировано свыше 2 100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине», — написал премьер.

Он добавил, что третий сценарий — это запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине.

Денис Шмыгаль также обратил внимание, что постепенное снятие ограничений позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что если количество новых случаев коронавируса будет уменьшаться, этапы выхода из карантина могут объединить. Таким образом страна сможет выйти из карантина быстрее, чем запланировано.