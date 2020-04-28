Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Такое решение огласил судья, сообщает корреспондент Укринформа.

«Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения», — сказал судья.

До этого Печерский суд Киева продлил до 30 мая содержание под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Ранее сообщалось, что печерский суд оставил под стражей до 1 июня подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.