Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко оценивает ситуацию с ростом больных на COVID-19 в области как «достаточно спокойную».

Об этом он сказал во вторник, 28 апреля в ходе брифинга о ситуации с COVID-19 в Николаевской области, пишут НикВести.

— Оценивая ситуацию в Николаевской области. Ее можно оценить как достаточно спокойную, развивающуюся по тем прогнозам, которые мы строили. О том что мы работали правильно свидетельствует тот факт, что из 116 случаев заболевших (по состоянию на 28 апреля, - прим.), 97 человек — это здоровые носители, которые были выявлены активно, по контакту. Это классический вариант правильно построенной работы эпидемиологов, инфекционистов и всей медицинской сети, - сказал Владимир Клочко.

Напомним, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко опроверг информацию о сокрытии случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области.