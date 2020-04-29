Новый инфицированный коронавирусом в Николаеве контактировал с несколькими заболевшими COVID-19 из другой области.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.

— Хочу сказать, что сегодня у нас еще один заболевший, который контактировал с больными из другой области. Мы его проверили. Сейчас устанавливаем круг общения, с кем он контактировал. На сегодняшний день у нас в Николаеве зафиксировано 11 случаев. Это и плохо, потому что мы не видим динамики и не можем ее понять, и хорошо, потому что количество заболевших людей у нас минимальное и если мы все будем придерживаться карантина на территории Николаева, а не перемещаться по стране, то все, кто болеет вылечатся а новые не заболеют, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что по состоянию на 29 апреля в Николаевской области зафиксировано 120 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 11 — в Николаеве. Напомним, что в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.