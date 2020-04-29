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Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков заявил что в Николаеве на конечных остановках не проводят дезинфекцию городского общественного транспорта.
Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.
Сергей Исаков рассказал, что на выходных, когда нет необходимости в работе общественного транспорта, так как большинство предприятий не работает, трамваи и троллейбусы курсируют в обычном режиме. При этом депутат отметил, что на конечных остановках не проводится дезинфекция общественного транспорта.
— Следующий момент связан с оптимизацией перевозок. У меня отметки GPS по трамваем сегодня и в воскресенье — выходной день, когда мало какие предприятия вообще работали: 18 трамваев сегодня, 15 — в воскресенье, по состоянию на 12 часов дня; 20 троллейбусов сегодня, 18 — в воскресенье. В воскресенье — это тогда, когда мы должны заботиться о том, чтобы максимальное количество людей осталось дома. По дезинфекции транспортных средств. На трех конечных остановках — на телефоне снято видео — приезжает трамвай, троллейбус, постоял нормально и уехал на маршрут, - сказал Сергей Исаков.
При этом начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал, что дезинфекция городского транспорта проводится в вечернее время при заезде в депо.
— Дезинфекция проводится четко после заезда трамваев, автобусов «Николаевпастранса» вечером в депо. На конечных остановках проводят, но возможны сбои с каких-то объективных причин. Вы, возможно, попали на это время. Усилим контроль, - сказал Дмитрий Попов.
Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко попросил проконтролировать данный вопрос.
— Возьмите это во внимание. Это несложно сделать: деньги есть, дезинфекция есть, - добавил Владимир Крыленко.
Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков заявил, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева выдают не только предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением города.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков заявил что в Николаеве на конечных остановках не проводят дезинфекцию городского общественного транспорта.
Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.
Сергей Исаков рассказал, что на выходных, когда нет необходимости в работе общественного транспорта, так как большинство предприятий не работает, трамваи и троллейбусы курсируют в обычном режиме. При этом депутат отметил, что на конечных остановках не проводится дезинфекция общественного транспорта.
— Следующий момент связан с оптимизацией перевозок. У меня отметки GPS по трамваем сегодня и в воскресенье — выходной день, когда мало какие предприятия вообще работали: 18 трамваев сегодня, 15 — в воскресенье, по состоянию на 12 часов дня; 20 троллейбусов сегодня, 18 — в воскресенье. В воскресенье — это тогда, когда мы должны заботиться о том, чтобы максимальное количество людей осталось дома. По дезинфекции транспортных средств. На трех конечных остановках — на телефоне снято видео — приезжает трамвай, троллейбус, постоял нормально и уехал на маршрут, - сказал Сергей Исаков.
При этом начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал, что дезинфекция городского транспорта проводится в вечернее время при заезде в депо.
— Дезинфекция проводится четко после заезда трамваев, автобусов «Николаевпастранса» вечером в депо. На конечных остановках проводят, но возможны сбои с каких-то объективных причин. Вы, возможно, попали на это время. Усилим контроль, - сказал Дмитрий Попов.
Первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко попросил проконтролировать данный вопрос.
— Возьмите это во внимание. Это несложно сделать: деньги есть, дезинфекция есть, - добавил Владимир Крыленко.
Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Исаков заявил, что пропуска на проезд в общественном транспорте Николаева выдают не только предприятиям, которые занимаются жизнеобеспечением города.