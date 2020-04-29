Лидер радикальной партии Олег Ляшко замуровал пеноблоками ресторан нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко «Велюр» в Киеве после того, как стало известно о том, что заведение работает несмотря на карантин.

Олег Ляшко вел трансляцию с акции, которая прошла сегодня утром, 29 апреля, на своей странице в Facebook.

— Миллионы людей из-за карантина потеряли работу, а эти слуги, которые себя называют слугами народа, на самом деле слуги своей жадности и денег. Это дорогое и гламурное говно, которое называется «Велюр», они для себя открывают, чтобы приходить сюда ждать и пить чай, по 500 гривен за чашку чая. Фермеры не могут продать за три копейки огурцы и не могут свою семью прокормить. А эта сволочь, которая называет себя слугами, жирует, потому что считают всех украинцев лохами. Они думают, что все должны сидеть на карантине, все должны голодать, потому что у людей нет денег, а они себе рестораны, вот это гламурное дорогое говно открывают и жируют. Карантин - так карантин, для всех, - сказал Олег Ляшко.

В итоге, вход в здание Олег Ляшко с активистами заложили блоками, а пространство между ними задули пенок. На окне сделали надпись «Закон один для всех».

Как известно, журналисты «Bihus.info» установили, что ресторан народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко продолжает работать, не смотря на карантин. Заведение регулярно посещают народные депутаты, люди приближенные к президенту, а также к олигарху Игорю Коломойскому.

Одним из тех, кто посещал ресторан во время карантина стал народный депутат по 130 округу в Николаевской области, «слуга народа» Игорь Негулевский. Известно, что в парламенте он тесно общается с Николаем Тищенко, они являются членами комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.