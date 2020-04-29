Депутат городского совета Сергей Кантор считает неудовлетворительной работу местной власти по борьбе с коронавирусом в Николаеве.

Об этом он сказал сегодня, 29 апреля в ходе заседания городской комиссии по ТБНС, пишут НикВести.

В начале заселения депутат горсовета Сергей Исаков сообщил, что в санузле мэрии Николаева отсутствует туалетная бумага и дезинфекторы.

— Как можно из кого-то требовать исполнения санитарных норм и правил, если у нас в здании горсовета они не выполняются. Я специально зашел в туалет: как не было так и нет ни туалетной бумаги, ни дезинфекторов, - сказал Сергей Исаков.

Фото: санузел мэрии Николаева (29.04.20) Фото: санузел Николаевского облсовета (29.04.20)

По мнению Сергея Кантора, ситуация с санузлом в здании исполкома отображает то, как работает местная власть в части борьбы с коронавирусом в Николаеве.

— Вопрос с туалетом в этом здании — индикатив всей работы этого здания в части карантина, я ответственно заявляю и готов ответить везде, на всех инстанциях. Одно дело написано — другое дело сделано. Вчера после заседания бюджетной комиссии мы решили выехать и посмотреть как обстоят дела. Почему? Потому что последние пять недель по всем информационным каналам нам четко докладывают, что все у нас «класс». Так вот мы вчера выехали и посмотрели, как у нас все «класс». У нас класс, но в обратном исполнении. Начиная с глубины траншеи, которая недорыта, под кислородную трассу, начиная от проектов решений, которые мы не увидели. Я могу в столбик написать 50 вот таких вот «почему не сделано» и еще 50 «когда может быть сделано», если сейчас, после выхода и этого зала мы станем раком и сделаем все, что задекларировали — что послезавтра это будет, - сказал Сергей Кантор.

Также он отметил, что работа по предотвращению распространения коронавируса в городе, а также по обеспечению больниц всем необходимым ведется неудовлетворительно.

— Из того, что я увидел могу сказать, что работа ведется неудовлетворительно. Я поехал туда и увидел, что там ведется не все так, как надо. Это народные деньги и они должны правильно расходоваться. На складе действительно находится то, что показало управление здравоохранения горсовета, но при этом оно находится там под замком. Я, приезжая в горбольницу №3, получил накануне вечером информацию о том, сколько масок есть в этой больнице. Когда я пришел на следующий день, понимая, что информация мне предоставлялась по состоянию на вчерашний день, увидел, что то, что привезли на склад находится в резерве, - добавил Сергей Кантор.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что управлению здравоохранения Николаева должно было еще месяц назад отработать вопрос страхования медиков на случай заражения COVID-19, вместо того, чтоб покупать кровати в больницы.