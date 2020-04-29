Мэр Вознесенска Виталий Луков рассказал, что планирует восстановить транспортное сообщение в городе после 1 мая, однако лпользоваться льготами на проезд местным жителям не удастся в течение нескольких месяцев.

Об этом он сказал вчера, 28 апреля, в прямом эфире в разговоре с мерами Чортков и Долины, передают НикВести.

По его мнению, необходимо восстановить работу транспорта, чтобы люди, соблюдающие ограничительные меры, могли ездить на работу. Но при этом, считает нужным отменить льготный проезд, чтобы сократить число «ненужных поездок».

– Ситуация с транспортом посадит большое количество людей на велосипеды. Мой сын этим занимается, и я уже вижу, сколько людей к нему обращаются с этим вопросом. Сейчас мы думаем, как нам восстановить транспортное сообщение после 1 мая. Мы вряд ли будем говорить о льготных перевозках. Это то, что некоторые громады могли себе позволить. К примеру, у нас пенсионеры в любом транспорте могли проехать по льготе, вместо 5 гривен, они платили 2 и ехали куда и сколько хотят. Сейчас этого не будет еще несколько месяцев. В каком-то смысле это отфильтрует ненужные поездки, - сказал Виталий Луков.

Напомним, что 19 марта исполнительный комитет Вознесенского городского совета отменил льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров на время карантина.