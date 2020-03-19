19 марта исполнительный комитет Вознесенского городского совета отменил льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров на время карантина.

Об этом в видеообращении сообщил Вознесенский городской голова Виталий Луков.

— Карточка вознесенца с завтрашнего дня не будет работать для людей пенсионного возраста. Это мы делаем не ради какой-то экономии, а наоборот, чтобы побудить людей старшего возраста оставаться дома, — сказал он.

В решении исполкома указано, что пенсионеры по возрасту территориальной громады города Вознесенска, сел Новогригорьевка и Раково будут ездить на городских автобусных маршрутах общего пользования за полную стоимость билета.

Напомним, сегодня утром в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

В Николаеве на время карантина сотрудники патрульной полиции и «Укртрансбезопасности» будут контролировать количество пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках города.

Напомним, в связи с запретом на перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте Николаева в компании «Евротранстехсервис» заявили о возможных перебоях в графике движения автобусов маршрута №54. Это связанно с тем, что из-за новых правил перевозчик вынужден будет работать в убыток.