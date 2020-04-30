Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор возмутился тому, что больница №3, которую готовят для размещения больных коронавирусом, до сих пор не обустроена, несмотря на заявления властей об этапе завершения работ.

Об этом он сказал в ходе проверки городских больниц в среду, 29 апреля, пишут НикВести.

В частности, в ходе инспекции депутат отметил, что не раз слышал, что отделение «почти готово», однако не увидел ничего из того, что слышал. На что сотрудник учреждения ответил, что им еще не доставили необходимые детали.

– Дело в том, что я слышал, что работа здесь кипит. Я приехал и вижу, как оно кипит. Может где-то в другом месте оно и кипит, но не тут. Уже шестая неделя заканчивается. Есть проектные решения, можно их посмотреть? Я надеялся, что увижу трубы на стенах. А я их вижу на… - сказал Сергей Кантор. – Нет кольцевиков, которые мы ждем, - ответил сотрудник учреждения.

По мнению Сергея Кантора, с учетом увиденного в ходе проверки, говорить о полном завершении работ по подготовке отделения можно будет только к началу осени.

– Это не две недели. Это к сентябрю. Мы живем же в одном городе. То, что мы сейчас здесь увидели, подтверждает то, о чем мы говорим там (на комиссии в горсовете, — прим.), когда обсуждаем эти проблемы. Сюда привозили замминистра, большого дядьку. В моем понимании тут должно все гудеть, звенеть, все тут должны бегать. Если туда, куда повезли замминистра, где мы сейчас находимся, мы имеем то, что имеем, то я могу себе представить, что во всех остальных подразделениях. И я теперь уверен в том, что все мероприятия, разработанные комиссией, в том числе и с «пихаловом нашим», - сказал он.

Ранее мэр Александр Сенкевич заявил, что подготовка респираторного отделения с возможностью установки и подключения к системе аппаратов искусственной вентиляции легких в Николаевской городской больнице № 3 подходит к завершению.