Подготовка респираторного отделения с возможностью установки и подключения к системе аппаратов искусственной вентиляции легких в Николаевской городской больнице № 3 подходит к завершению.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Мы не сбавляем темп и делаем сейчас модернизацию по кислороду. Уже отлили фундамент под кислород, под землей прокладывается «трасса» для него, — сказал он.

26 апреля, во время заседания комиссии городского совета по вопросам бюджета, начальница управления здравоохранения Ирина Шамрай так же сообщила, что отделение «практически готово». По ее словам, там заканчивается оснащение отделения кислородной разводкой. Кроме того, в медучреждении уже установили кислородный газификатор на 3 тонны кислорода.

Она напомнила, что за счет средств городского бюджета в сумме 1,2 миллиона гривен было приобретено 100 многофункциональных кроватей с матрацами и противопролежневыми прокладками — по 50 на больницы № 1 и № 3.

Ранее сообщалось, что в начале мая должен состояться конкурс на должность главного врача Николаевской городской больницы № 3 в Дубках.

Напомним, что Николаевскую городскую больницу № 3 определили как базу для приема и лечения больных коронавирусом.