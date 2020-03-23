Николаевскую городскую больницу № 3 в Дубках определили как еще одну базу для приема и лечения больных коронавирусом.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в Instagram.

— У нас сегодня в городе Николаеве и Николаевской области определена областная больница как госпитальная база. Это означает, что все люди с подозрением на коронавирус будут поступать туда. Понимая, что сегодня делается в Германии, Испании, Италии, больницы переполнены, коридоры переполнены, а людей кладут в спортзалы и спортцентры. Ну представьте себе, что у нас вся «Надежда» (спорткомплекс, — прим.) заставлена койками, — сказал он.

Александр Сенкевич отметил, что в связи с этим городской властью было принято решение рассмотреть больницу № 3 как базовую. В медучреждении будут размещать пациентов, «которые смогут получать терапию, а может и интенсивную терапию».

Городской голова рассказал, что сейчас необходимо подготовить эту больницу, подвезти в нее не только аппараты искусственной вентиляции легких, но и кислород.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.