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Николаевскую городскую больницу № 3 в Дубках определили как еще одну базу для приема и лечения больных коронавирусом.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в Instagram.
— У нас сегодня в городе Николаеве и Николаевской области определена областная больница как госпитальная база. Это означает, что все люди с подозрением на коронавирус будут поступать туда. Понимая, что сегодня делается в Германии, Испании, Италии, больницы переполнены, коридоры переполнены, а людей кладут в спортзалы и спортцентры. Ну представьте себе, что у нас вся «Надежда» (спорткомплекс, — прим.) заставлена койками, — сказал он.
Александр Сенкевич отметил, что в связи с этим городской властью было принято решение рассмотреть больницу № 3 как базовую. В медучреждении будут размещать пациентов, «которые смогут получать терапию, а может и интенсивную терапию».
Городской голова рассказал, что сейчас необходимо подготовить эту больницу, подвезти в нее не только аппараты искусственной вентиляции легких, но и кислород.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.
Отметим, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.
Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.
Напомним, на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Николаевскую городскую больницу № 3 в Дубках определили как еще одну базу для приема и лечения больных коронавирусом.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в Instagram.
— У нас сегодня в городе Николаеве и Николаевской области определена областная больница как госпитальная база. Это означает, что все люди с подозрением на коронавирус будут поступать туда. Понимая, что сегодня делается в Германии, Испании, Италии, больницы переполнены, коридоры переполнены, а людей кладут в спортзалы и спортцентры. Ну представьте себе, что у нас вся «Надежда» (спорткомплекс, — прим.) заставлена койками, — сказал он.
Александр Сенкевич отметил, что в связи с этим городской властью было принято решение рассмотреть больницу № 3 как базовую. В медучреждении будут размещать пациентов, «которые смогут получать терапию, а может и интенсивную терапию».
Городской голова рассказал, что сейчас необходимо подготовить эту больницу, подвезти в нее не только аппараты искусственной вентиляции легких, но и кислород.
Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно повышения цен на продовольственные товары первой необходимости.
Отметим, что в Николаевской областной инфекционной больнице, которая определена как базовая на случай вспышки заболеваний на коронавирус в регионе, есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких среднего класса, а нужно 6 аппаратов высокого класса.
Напомним, в субботу, 21 марта, во время пресс-конференции глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.
Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация не будет инициировать выделение из бюджета области дополнительных денег для доплат врачам, которые будут задействованы в лечении больных на коронавирус COVID-19 в случае его выявления в регионе.
Напомним, на территории Николаевской области готовятся ввести режим чрезвычайной ситуации в случае выявления хотя бы одного подтвержденного факта заболевания на коронавирус COVID-19.