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В начале мая должен состояться конкурс на должность главного врача Николаевской городской больницы № 3 в Дубках.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он отметил, что конкурс состоится в первых числах мая, а также добавил, что сейчас в учреждении существует проблема с выплатой зарплат медикам. Это связано с тем, что больница поздно получила лицензию от Национальной службы здоровья Украины.
— В первых числах мая будет проводиться конкурс на должность руководителя. Там на самом деле сейчас есть проблема, так как больница недавно получила лицензию, хотя должны были получить ее еще в декабре прошлого года. Согласно новому решению НСЗУ, вопросы по поводу зарплаты решаются относительно заключенных деклараций для первичного уровня (медицины, — прим.) и предоставления услуг на вторичном. Так как у нас с опозданием прошло получение лицензии, сейчас там есть небольшая преграда, — отметил Александр Сенкевич, добавив, что вопрос вскоре будет решен.
Напомним, что Николаевскую городскую больницу № 3 определили как базу для приема и лечения больных коронавирусом.
Ранее главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявляла, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам. Ситуация также связана с выделением средств из НСЗУ.
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В начале мая должен состояться конкурс на должность главного врача Николаевской городской больницы № 3 в Дубках.
Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он отметил, что конкурс состоится в первых числах мая, а также добавил, что сейчас в учреждении существует проблема с выплатой зарплат медикам. Это связано с тем, что больница поздно получила лицензию от Национальной службы здоровья Украины.
— В первых числах мая будет проводиться конкурс на должность руководителя. Там на самом деле сейчас есть проблема, так как больница недавно получила лицензию, хотя должны были получить ее еще в декабре прошлого года. Согласно новому решению НСЗУ, вопросы по поводу зарплаты решаются относительно заключенных деклараций для первичного уровня (медицины, — прим.) и предоставления услуг на вторичном. Так как у нас с опозданием прошло получение лицензии, сейчас там есть небольшая преграда, — отметил Александр Сенкевич, добавив, что вопрос вскоре будет решен.
Напомним, что Николаевскую городскую больницу № 3 определили как базу для приема и лечения больных коронавирусом.
Ранее главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявляла, что больнице нечем платить заработную плату сотрудникам. Ситуация также связана с выделением средств из НСЗУ.