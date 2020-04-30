Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко призывает внести изменения в областной бюджет и пересмотреть финансируемые программы.

Об этом шла речь на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

По словам депутата, необходимо пересмотреть расходы бюджета по многим программам, в частности прекратить финансирование Николаевского аэропорта, ремонт дорог, закупку авто облсоветом, строительство спортплощадок и прочее.

— Я настаиваю на внесении изменений в бюджет, я настаиваю на пересмотре всех программ, которые мы с вами утвердили, на пересмотре бюджета развития, на пересмотре капитальных расходов по каждому распорядителю областного бюджета. Я против того, что сегодня имеет место финансирование аэропорта, дорог, покупки авто, освещение деятельности ОГА и облсовета, спортплощадки, компьютерная техника и так далее, - заявил Татьяна Демченко.

Она также добавила, что при перераспределении областного бюджета необходимо выделить средства на выплаты ветеранам Второй мировой войны, оказать помощь в финансировании областных больниц и так же помочь аграриям, которые несут убытки из-за засухи.

— Я считаю, что нужно срочно внести изменения по трём позициям. Первая: через 10 дней День победы. Ни одной строчки в облбюджете нет ни копейки на празднование Дня победы. Мне стыдно. Давайте вносить изменения. Каждому участнику боевых действий по 20 тысяч, вдове, которых 400, по 5 тысяч, каждому ветерану по 3 тысячи. Второе: функционирование областных больниц. После заключения договоров с Национальной Службой Здоровья треть или половина (больниц - прим.) не имеет возможности выплачивать зарплату — людей увольняют. Чего мы ждем? Третье: поддержать аграриев нашей области, нет осадков больше полугода, пыльные бури, люди в отчаянии, ни про какую помощь из гос и обл бюджета говорить не приходится. Я предлагаю потребовать от ОГА изменений в бюджет, - подытожила Татьяна Демченко.

На сегодняшней сессии Николаевского областного совета депутаты попытаются избрать нового замглавы. По информации депутатов рассматривается кандидатура Тахира Садридинова. Сам депутат Николаевского облсовета от фракции «Наш край» Тахир Садридинов за полгода до конца текущего созыва готов занять должность первого заместителя главы облсовета.