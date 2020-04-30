Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин предложил на сегодняшней сессии не рассматривать вопросы, связанные с управлением коммунальным имуществом и перенести их на другой день — депутаты его поддержали.

Об этом шла речь на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.

По словам депутата, Николаевская ОГА неэффективно распоряжается коммунальным имуществом и ей стоило раньше озаботится вопросом освобождения арендаторов от уплаты аренды за коммунальное имущество на время карантина. Он предложил перенести вопросы, связанные с коммунальным имуществом, на следующую сессию облсовета.

— В мая 2019 года мы с вами под аплодисменты приняли решение, что забираем полномочия коммунального имущества у Николаевской ОГА. Уже почти год ОГА ничего не делает с нашим комимуществом: ни сама не работает, на нам не передаёт. С 12 марта введён карантин — все предприниматели кричат уже полтора месяца помогите нашему бизнесу, администрация что-то делай. Сегодня она управляет имуществом. Чтобы показать, что виноваты депутаты облсовета, а не администрация. Вчера на адрес Николаевского облсовета направляется письмо: коллеги, быстрее рассмотрите, освободите от арендной платы всех 400 арендаторов на протяжении коронавируса. Почему они этот вопрос не поднимали с 12 марта? Чтобы показать, облсовет тут занимается политикой, а не реальными делами для Николаевской области. Чтобы президент Владимир Александрович, Кабмин, увидели, что наш глава ОГА бездарно руководит Николаевской областной государственной администрацией и не выполняет свои функции, которые на него возложили, у меня есть предложение для вас, коллеги, – вопрос шестой про управление имуществом совестной собственности, седьмой вопрос про выполнению функций заказчика ремонтных работ перенести на следующую сессию, 7-8 мая, - заявил Юрий Кормышкин.

Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.