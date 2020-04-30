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Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин предложил на сегодняшней сессии не рассматривать вопросы, связанные с управлением коммунальным имуществом и перенести их на другой день — депутаты его поддержали.
Об этом шла речь на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
По словам депутата, Николаевская ОГА неэффективно распоряжается коммунальным имуществом и ей стоило раньше озаботится вопросом освобождения арендаторов от уплаты аренды за коммунальное имущество на время карантина. Он предложил перенести вопросы, связанные с коммунальным имуществом, на следующую сессию облсовета.
— В мая 2019 года мы с вами под аплодисменты приняли решение, что забираем полномочия коммунального имущества у Николаевской ОГА. Уже почти год ОГА ничего не делает с нашим комимуществом: ни сама не работает, на нам не передаёт. С 12 марта введён карантин — все предприниматели кричат уже полтора месяца помогите нашему бизнесу, администрация что-то делай. Сегодня она управляет имуществом. Чтобы показать, что виноваты депутаты облсовета, а не администрация. Вчера на адрес Николаевского облсовета направляется письмо: коллеги, быстрее рассмотрите, освободите от арендной платы всех 400 арендаторов на протяжении коронавируса. Почему они этот вопрос не поднимали с 12 марта? Чтобы показать, облсовет тут занимается политикой, а не реальными делами для Николаевской области. Чтобы президент Владимир Александрович, Кабмин, увидели, что наш глава ОГА бездарно руководит Николаевской областной государственной администрацией и не выполняет свои функции, которые на него возложили, у меня есть предложение для вас, коллеги, – вопрос шестой про управление имуществом совестной собственности, седьмой вопрос про выполнению функций заказчика ремонтных работ перенести на следующую сессию, 7-8 мая, - заявил Юрий Кормышкин.
Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.
В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.
Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.
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Депутат Николаевского облсовета, председатель фракции «Наш край» Юрий Кормышкин предложил на сегодняшней сессии не рассматривать вопросы, связанные с управлением коммунальным имуществом и перенести их на другой день — депутаты его поддержали.
Об этом шла речь на внеочередном заседании сессии Николаевского облсовета, пишут НикВести.
По словам депутата, Николаевская ОГА неэффективно распоряжается коммунальным имуществом и ей стоило раньше озаботится вопросом освобождения арендаторов от уплаты аренды за коммунальное имущество на время карантина. Он предложил перенести вопросы, связанные с коммунальным имуществом, на следующую сессию облсовета.
— В мая 2019 года мы с вами под аплодисменты приняли решение, что забираем полномочия коммунального имущества у Николаевской ОГА. Уже почти год ОГА ничего не делает с нашим комимуществом: ни сама не работает, на нам не передаёт. С 12 марта введён карантин — все предприниматели кричат уже полтора месяца помогите нашему бизнесу, администрация что-то делай. Сегодня она управляет имуществом. Чтобы показать, что виноваты депутаты облсовета, а не администрация. Вчера на адрес Николаевского облсовета направляется письмо: коллеги, быстрее рассмотрите, освободите от арендной платы всех 400 арендаторов на протяжении коронавируса. Почему они этот вопрос не поднимали с 12 марта? Чтобы показать, облсовет тут занимается политикой, а не реальными делами для Николаевской области. Чтобы президент Владимир Александрович, Кабмин, увидели, что наш глава ОГА бездарно руководит Николаевской областной государственной администрацией и не выполняет свои функции, которые на него возложили, у меня есть предложение для вас, коллеги, – вопрос шестой про управление имуществом совестной собственности, седьмой вопрос про выполнению функций заказчика ремонтных работ перенести на следующую сессию, 7-8 мая, - заявил Юрий Кормышкин.
Как известно, 16 мая 2019 года, депутаты Николаевского областного совета приняли решение забрать полномочия у Николаевской областной государственной администрации управлять областным коммунальным имуществом. Стоит отметить, что инициатором рассмотрения и принятия решения о передаче полномочий по управлению коммунальным имуществом стал глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин. 16 мая, в ходе сессии Николаевского областного совета депутат заявлял, что облгосадминистрация не справляется с возложенными на нее обязательствами по управлению коммунальным имуществом.
В Николаевской облгосадминистрации рассказали, на основании каких нормативных документов продолжают управлять коммунальным имуществом области, несмотря на решение областного совета.
Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что Николаевской облгосадминистрации не выгодно, чтобы областной совет распоряжался коммунальным имуществом.