Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за недостаточной глубины траншеи под газопровод с кислородом в больнице №3, подземная магистраль может замерзнуть.

Об этом он сказал в ходе проверки городских больниц в среду, 29 апреля, пишут НикВести.

По словам депутата, в горздраве Николаева его заверили, что работы по обустройству траншеи вскоре будут завершены, однако Сергей Кантор решил приехать и посмотреть как обстоят дела в больнице.

— В прошлый четверг мне Ирина Шамрай (начальница управления здравоохранения Николаева, - прим.) публично, на камеру сказала, что трубы разведено и чуть ли не послезавтра кислород будет на месте. Зная темпы и возможности, я решил приехать. Думаю, то ли я сумасшедший, то ли меня делают сумасшедшим. Это сосуд под давлением. Тут если раком стоять, нужен месяц. Меня интересует глубина траншеи. Я думаю тут нету 800 миллиметров. Оно должно быть ниже слоя замерзания — 900 было бы то, что надо. Это надо потом соответствующим образом засыпать: песком, глиной, - сказал Сергей Кантор.

Стоит отметить, что в ходе проверки Сергей Кантор осмотрел прямую подземную магистраль, опалубку, на которую будет установлен газификатор, и сам газификатор, вместимость которого составляет три тонны жидкого кислорода

При этом, на заседании городской комиссии по ТБНС Сергей Кантор сообщил депутатам о ситуации с разрытием траншеи под кислородную трассу в 3 горбольнице и добавил, что считает темпы работы неудовлетворительными.

— После заседания бюджетной комиссии мы решили выехать и посмотреть как обстоят дела. Почему? Потому что последние пять недель по всем информационным каналам нам четко докладывают, что все у нас «класс». Так вот мы вчера выехали и посмотрели, как у нас все «класс». У нас класс, но в обратном исполнении. Начиная с глубины траншеи, которая недорыта, под кислородную трассу, и начиная от проектов решений, которые мы не увидели, - сказал Сергей Кантор.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета Сергей Кантор и Сергей Исаков отправились с инспекцией в городские больницы №1 и №3, чтобы увидеть, как выполняются решение комиссий и освоение бюджетных средств.

В ходе проверки депутат Сергей Исаков выразил мнение, что подготовка отделения для больных коронавирусом в больнице №3 затянется до лета.

Депутат Сергей Кантор возмутился тому, что больница №3, которую готовят для размещения больных коронавирусом, до сих пор не обустроена, несмотря на заявления властей об этапе завершения работ.

При этом, Сергей Кантор считает, что ситуация с санузлом в здании исполкома, где на сегодняшний день отсутствует туалетная бумага и дезинфекторы, отображает то, как работает местная власть в части борьбы с коронавирусом.