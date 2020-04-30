Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко хочет, чтобы облгосадминистрация отчиталась о том, есть ли у больниц средства на выплату заработной платы медицинским работникам.

Об этом она сказала сегодня, 30 апреля, в ходе заседания сессии облсовета, пишут НикВести.

— Я предлагаю обратиться к Кабинету Министров Украины, к Николаевской областной государственной администрации с требованием обеспечить выделение финансового ресурса на выплату заработной платы врачам областной инфекционной больницы до конца 2020 года. И второе. Я предлагаю Николаевской областной государственной администрации до 12 мая предоставит нам четкую информацию в разрезе каждой больницы областного подчинения относительно недостаточного финансового ресурса по выплате заработной платы до конца 2020 года, - сказала Татьяна Демченко.

Напомним, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.