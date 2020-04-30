Николаевская область получит из государственного бюджета 100 миллионов гривен на выплату средств людям, которые в период карантина остались без работы.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

— Сегодня встречался с директором Николаевского областного центра занятости Дмитрием Оборонько, который сообщил мне хорошую новость. Государство выделяет Николаевской области 100 миллионов гривен на пособие по частичной безработице на период карантина. Это значит, что у предпринимателей малого и среднего бизнеса есть возможность обратиться в центр занятости с запросом оказания помощи для своих работников, которые на период карантина остались без работы, - написал Александр Сенкевич.

При этом он отметил, что для получения помощи, нужно обратиться по телефону: (0512) 37-24-84 и подготовить необходимый пакет документов.

Отмечается, что все шаги этой процедуры указаны в инфографике.

Напомним, что Кабинет министров принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя.