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Кабинет министров принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
По его словам, проект постановления о выделении средств будет доработан.
— Проект постановления о выделении средств на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких: предлагается выделить Минздраву 100 миллионов гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов, - заявил Максим Степанов.
Напомним, что в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.
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Кабинет министров принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
По его словам, проект постановления о выделении средств будет доработан.
— Проект постановления о выделении средств на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких: предлагается выделить Минздраву 100 миллионов гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет выделенных средств будет возможность закупить ориентировочно 200 современных аппаратов, - заявил Максим Степанов.
Напомним, что в Николаевской области через систему публичных закупок приобрели 16 аппаратов искусственной вентиляции лёгких за почти 11 миллионов.