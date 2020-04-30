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Сегодня, 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала ратификацию международного соглашения в поддержку «Николаевводоканала».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.
По его словам, это позволит продолжить модернизацию очистных сооружений и водопровода в Николаеве.
— Чистой воде в Николаеве быть! Сейчас Верховная Рада Украины 329 голосами поддержала ратификацию международного соглашения в поддержку «Николаевводоканал». Это решение позволит продолжить модернизацию очистных сооружений и водопровода Николаева. Благодаря этой инициативе мы получим водопроводные сети, которые будут служить жителям города еще 75-100 лет, - сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, что что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.
Однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали субвенции Николаеву из госбюджета, из-за чего работы по прокладке дюкера в Варваровку останавливаются. В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко сказал, что в следующем году для завершения всех работ по строительству дюкера потребуется найти дополнительное финансирование.
В начале апреля 2020 года в Николаеве начали прокладку водовода со стороны города в Варваровку, чтобы обеспечить её водой.
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Сегодня, 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала ратификацию международного соглашения в поддержку «Николаевводоканала».
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.
По его словам, это позволит продолжить модернизацию очистных сооружений и водопровода в Николаеве.
— Чистой воде в Николаеве быть! Сейчас Верховная Рада Украины 329 голосами поддержала ратификацию международного соглашения в поддержку «Николаевводоканал». Это решение позволит продолжить модернизацию очистных сооружений и водопровода Николаева. Благодаря этой инициативе мы получим водопроводные сети, которые будут служить жителям города еще 75-100 лет, - сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, что что Николаеву выделили средства из государственного бюджета в размере 20 миллионов гривен на строительство дюкера через реку Южный Буг в микрорайон Варваровка. После чего был объявлен тендер и Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с компанией «ВиК Технологии» по строительству дюкера через Южный Буг в микрорайон Варваровка на 73,8 миллиона гривен, работы по которому должны быть закончены 30 октября 2020 года.
Однако мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в казначействе заблокировали субвенции Николаеву из госбюджета, из-за чего работы по прокладке дюкера в Варваровку останавливаются. В свою очередь директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко сказал, что в следующем году для завершения всех работ по строительству дюкера потребуется найти дополнительное финансирование.
В начале апреля 2020 года в Николаеве начали прокладку водовода со стороны города в Варваровку, чтобы обеспечить её водой.