В Днепре решили ослабить карантин. В частности, в городе позволили работу мастерских ремонта оборудования, СТО, химчисток и продовольственных рынков.

О таком решении городской комиссии по техногенно-экологической безопасности сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook.

По решению комиссии, основное условие работы этих учреждений — наличие масок, перчаток и использования антисептиков.

По решению комиссии, также отныне кафе и рестораны смогут работать не только с адресным доставкой, но и с услугой «на вынос».

А с 4 мая в Днепре жителям позволят гулять в части зеленых зон.

Как сообщил мэр Борис Филатов, это участки набережной Днепра, бульвар Славы и другие зоны. Их выделили на интерактивной карте города, чтобы горожане знали, какие территории уже не подпадают под действие карантина.

С 12 мая в городе планируют разрешить работу небольшим непродовольственным магазинам, ателье, мастерским ремонта обуви, нотариальным бюро и тому подобное.

Мэр Днепра Борис Филатов анонсировал эти изменения еще вчера, 30 апреля.

— Можете называть это как угодно — лазейкой или обходным путем, — сказал он о снятии ограничений, назначенном на 4 мая — при том, что, по решению правительства, карантин продлен до 11 мая и главные карантинные ограничения можно ослаблять только с 12 мая.

При этом Борис Филатов предостерег, что и в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить полицейские патрули.

— Те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат строгие санкции… Не собирайтесь в компании, будьте в масках и ведите себя прилично, — предостерег Борис Филатов.

Ранее сообщалось, что в Мукачево откроют торговые центры и парки уже 3 мая.

Мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который досрочно ослабил карантин в городе, вызвали на допрос.