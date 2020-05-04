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Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин призвала власти к справедливому расследованию нападений на журналистов и активистов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
— Журналисты часто подвергаются чрезвычайному риску ради того, чтобы рассказать общественности правдивую информацию. Свобода прессы и безопасность журналистов должны быть жестко защищены, - сказала Кристина Квин.
Кристина Квин поблагодарила украинских журналистов за прозрачность и объективность, а также вспомнила тех, кто отдал свою жизнь, выполняя свои обязанности.
— Наши мысли также с семьями украинских журналистов и активистов, которые отдали свою жизнь в поисках правды. Таких как Георгий Гонгадзе, Павел Шеремет, Екатерина Гандзюк и другие. Мы продолжаем поддерживать народ Украины и призываем к справедливости в незавершенных расследованиях нападений на журналистов и активистов, - отметила дипломат.
По ее словам, работа журналистов уменьшает влияние злоумышленников, в том числе и из России, «которые пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, страх и неуверенность».
На прошлой неделе американское посольство в Украине на твиттер-странице отметило тот факт, что украинская полиция расследует факты ненадлежащего обращения с журналистами во время протестов 29 апреля.
— Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование по обращению с украинским журналистом во время протеста. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии, - говорится в сообщении посольства.
Напомним, международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.
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Временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин призвала власти к справедливому расследованию нападений на журналистов и активистов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
— Журналисты часто подвергаются чрезвычайному риску ради того, чтобы рассказать общественности правдивую информацию. Свобода прессы и безопасность журналистов должны быть жестко защищены, - сказала Кристина Квин.
Кристина Квин поблагодарила украинских журналистов за прозрачность и объективность, а также вспомнила тех, кто отдал свою жизнь, выполняя свои обязанности.
— Наши мысли также с семьями украинских журналистов и активистов, которые отдали свою жизнь в поисках правды. Таких как Георгий Гонгадзе, Павел Шеремет, Екатерина Гандзюк и другие. Мы продолжаем поддерживать народ Украины и призываем к справедливости в незавершенных расследованиях нападений на журналистов и активистов, - отметила дипломат.
По ее словам, работа журналистов уменьшает влияние злоумышленников, в том числе и из России, «которые пытаются манипулировать общественным мнением, распространяя дезинформацию, страх и неуверенность».
На прошлой неделе американское посольство в Украине на твиттер-странице отметило тот факт, что украинская полиция расследует факты ненадлежащего обращения с журналистами во время протестов 29 апреля.
— Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование по обращению с украинским журналистом во время протеста. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии, - говорится в сообщении посольства.
Напомним, международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.