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С января по 3 мая в Николаеве на коронавирусное заболевание COVID-19 подозревали 242 человек, из них подтверждено 11 случаев.
Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.
Из 11 заболевших коронавирусом в Николаеве трое уже выздоровели.
Что касается ситуации по области, то в целом в регионе за время эпидемии на коронавирус подозревали 472 человека, из которых подтверждено на по состоянию на 3 мая 161 случай. Отметим, что по данным Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, состоянием на утро 4 мая в регионе уже 163 подтвержденных больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19.
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С января по 3 мая в Николаеве на коронавирусное заболевание COVID-19 подозревали 242 человек, из них подтверждено 11 случаев.
Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.
Из 11 заболевших коронавирусом в Николаеве трое уже выздоровели.
Что касается ситуации по области, то в целом в регионе за время эпидемии на коронавирус подозревали 472 человека, из которых подтверждено на по состоянию на 3 мая 161 случай. Отметим, что по данным Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, состоянием на утро 4 мая в регионе уже 163 подтвержденных больных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19.