С января по 3 мая в Николаеве на коронавирусное заболевание COVID-19 подозревали 242 человек, из них подтверждено 11 случаев.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья Украины, сообщают НикВести.

Из 11 заболевших коронавирусом в Николаеве трое уже выздоровели.

Что касается ситуации по области, то в целом в регионе за время эпидемии на коронавирус подозревали 472 человека, из которых подтверждено на по состоянию на 3 мая 161 случай. Отметим, что по данным Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, состоянием на утро 4 мая в регионе уже 163 подтвержденных больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID- 19.