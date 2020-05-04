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Заместитель главы Николаевской ОГА по социально-гуманитарным вопросам Александр Трайтли незаконно разорвал контракт с главным врачом областной инфекционной больницы Светланой Федоровой.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В частности, Светлана Федорова рассказала, что на первой и единственной встрече с губернатором, он поинтересовался, почему она является исполняющим обязанности в должности директора учрждения. По ее словам, вице-губернатор Александр Трайтли незаконным способом разорвал с ней конктракт, который был подписан на 5 лет.
– Вспомните нашу первую встречу (и единственную, и последнюю) месяц назад в ОГА. Ещё до первого случая официального. Как я четко озвучила Вам (не в СМИ, не в ФБ), что больные есть, что клинически они есть четко, что с исследованиями в лабораторном центре, мягко говоря, что-то не так. Вы не захотели встречаться один на один, как сделал бы любой руководитель, желающий знать правду. Вы в присутствии помощницы и моего начальника, думали, что я побоюсь сказать Вам в лицо правду? И о больных в том числе, об исследованиях, о том, что люди увольняются? Вы показали мне какое то странное видео с главврачом Первомайской ЦРБ, с намеком, что так делать нельзя(коллега говорил об отсутствии защитных средств) и спросили почему я «ио». Да потому что Ваш зам А.А. Трайтли незаконно разорвал со мной подписанный на 5 лет контракт, но мне это не важно, - написала Светлана Федорова.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента.
В свою очередь, Светлана Федорова заявила, что оправдано критикует действия штаба борьбы с COVID-19 на Николаевщине.
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Заместитель главы Николаевской ОГА по социально-гуманитарным вопросам Александр Трайтли незаконно разорвал контракт с главным врачом областной инфекционной больницы Светланой Федоровой.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
В частности, Светлана Федорова рассказала, что на первой и единственной встрече с губернатором, он поинтересовался, почему она является исполняющим обязанности в должности директора учрждения. По ее словам, вице-губернатор Александр Трайтли незаконным способом разорвал с ней конктракт, который был подписан на 5 лет.
– Вспомните нашу первую встречу (и единственную, и последнюю) месяц назад в ОГА. Ещё до первого случая официального. Как я четко озвучила Вам (не в СМИ, не в ФБ), что больные есть, что клинически они есть четко, что с исследованиями в лабораторном центре, мягко говоря, что-то не так. Вы не захотели встречаться один на один, как сделал бы любой руководитель, желающий знать правду. Вы в присутствии помощницы и моего начальника, думали, что я побоюсь сказать Вам в лицо правду? И о больных в том числе, об исследованиях, о том, что люди увольняются? Вы показали мне какое то странное видео с главврачом Первомайской ЦРБ, с намеком, что так делать нельзя(коллега говорил об отсутствии защитных средств) и спросили почему я «ио». Да потому что Ваш зам А.А. Трайтли незаконно разорвал со мной подписанный на 5 лет контракт, но мне это не важно, - написала Светлана Федорова.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что недоволен тем, что из-за заявлений главы областного управления СБУ Виталия Герсака и главврача инфекционной больницы Светланы Федоровой о ситуации с COVID-19 в области, он вынужден оправдываться перед Офисом Президента.
В свою очередь, Светлана Федорова заявила, что оправдано критикует действия штаба борьбы с COVID-19 на Николаевщине.