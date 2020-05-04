Глава депутатской группы «Оппозиционная платформа - За життя» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко позитивно оценивает назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За життя».

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Владимира Фроленко, Артему Ильюку нужно подобрать хорошую команду, чтобы суметь решать хозяйственные проблемы Николаева.

— Среди тех кандидатур, которые звучали, или предлагались на эту должность, я считаю, что Артем будет самой нормальной кандидатурой, которая будет представлять у нас в городе нашу политическую силу («Оппозиционною платформу - За життя», - прим.). Единственный вопрос, это какую он возьмет себе команду, как он выстроит свою политическую игру здесь. Одно дело быть депутатом Верховной Рады, а другое быть главой организации в городе Николаеве. Это разные уровни. Ему нужно больше включать хозяйственную деятельность. У него есть опыт. Но, не нужно забывать что время идет вперед, а людей сегодня подобрать очень тяжело. Мы не растим сегодня специалистов. Ему нужно будет подбирать хозяйственников, которые будут заниматься проблемами нашего города, - заявил Владимир Фроленко.

Напомним, политсовет партии «Оппозиционна платформа — За життя» согласовал назначение экс-нардепа Артема Ильюка на должность главы Николаевской городской организации партии.

Артем Ильюк был народным депутатом 7-го (от Партии регионов) и 8-го созыва (партия «Відродження»), в Верховную Раду избирался по 128 мажоритарному округу в Николаеве. До этого, в 2010 году был избран депутатом Николаевского городского совета от Партии регионов. В 2019 году Артем Ильюк баллотировался в парламент в качестве самовыдвиженца, но проиграл кандидату от «Слуги народа» Александру Гайду, набрав 23,8% (17992) голосов.