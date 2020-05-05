В Ассоциации городов Украины заявили, что Кабинет Министров Украины принял во внимание их замечания при формирования объединенных территориальных общин в Николаевской области.

Об этом сообщается на странице Ассоциации городов Украины в Facebook.

Как известно, согласно распоряжения Кабмина от 15 апреля в Николаевской области предусмотрено формирование 52 способных территориальных общин.

Как объясняют эксперты Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины, к созданным общинам, в которых не будет меняться количественный состав объединенных общин и не будет административно-территориальных изменений, относятся 12 способных ОТГ. В частности, такие местные советы: Баштанский городской, Галициновский сельский, Мешково-Погореловский сельский, Александровский поселковый, Прибужановский сельский, Прибугский сельский, Радсадовский сельский, Снигиревский городской, Широковский сельский, Куцурубский сельский, Вознесенский городской, Николаевский городской.

При этом, в 40-общинах в ближайшее время пройдут процедуры или присоединении или объединения.

— Утверждению перспективных планов предшествовал длительный процесс обсуждения в общинах, в областях и при Минрегионе, и мы видим, что учтен ряд замечаний Ассоциации городов Украины. В настоящее время проговорена каждая непростая ситуация, в отношении общин приняты окончательные решения по административно-территориальному устройству, - сказала консультант Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Лидия Виштал.

Отмечается, что после утверждения всех перспективных планов и вступления в силу законопроекта, которые уполномочивает Кабмин определять административные центры и территории общин, Правительство сможет завершить процесс формирования способных общин по всей стране к началу местных выборов, проведение которых планируется в октябре этого года. При этом, соответствующий законопроект передан на подпись президента конце этого месяца.

Ранее сообщалось, что Минрегион поддержал укрупнение районов в Николаевской области до 4.

В Верховной Раде Украины 8 ноября 2018 зарегистрировали законопроект об изменении границ районов в Николаевской области. Вместо 19 административных единиц планируется оставить 4.

Согласно законопроекту, Николаевский район должен включить Березанский, Витовский, Новоодесский и Очаковский районы; Баштанский район – Березнеговатский, Казанковский, Новобугский, Снигиревский районы; Вознесенский район – Арбузинский, Братский, Веселиновский, Еланецкий районы; Первомайский район – Врадиевский, Доманевский, Кривоозерский районы.