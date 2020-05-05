Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский ответил на заявление главы фракции Давида Арахамии, который высказал желание исключить его и Александра Дубинского из состава фракции, и заявил, что в таком случае ее покинет до 40% нардепов.

Такое мнение Максим Бужанский высказал в эфире программы «Максимум» на телеканале «НАШ».

Как известно, ранее в интервью изданию «Новое время», отвечая на вопрос, как долго он будет терпеть во фракции Александра Дубинского и Максима Бужанского, которые «системно наносят ущерб» политсиле, Давид Арахамия высказал сожаление, что в Верховной Раде не принят закон об императивном мандате, но сказал, что никого исключать из фракции сейчас нельзя, так как это навредит ей еще больше.

Максим Бужанский, комментируя это, сказал, что у него «прекрасные отношения» с Давидом Арахамией. При этом, Бужанский напомнил, что непринятие закона об императивном мандате - это его заслуга с Александром Дубинским.

— У меня прекрасные отношения с Давидом, я абсолютно нормально к нему отношусь. Кстати, это наша лично с Александром Дубинским заслуга, мы подняли на уши всю фракцию, и это именно благодаря нам провалился императивный мандат. Иначе, в парламенте бы уже давно возникло абсолютно безропотное и послушное стадо, ведомое порохоботами в известном только порохоботам направлении. Что касается интервью Давида, дело в том, что я объяснил это стокгольмским синдромом порохобота. Вроде нормальный парень, все прекрасно, замечательно. Но когда вдруг в поле зрения появляются…, по Фрейду вдруг включаются какие-то инстинктивные реакции. Спросили же не об этом. Это же вопрос как формирующая социология, что делать с Дубинским и Бужанским, которые, как говорят, портят имидж фракции? Никто не говорит, а чем конкретно мы портим. Это мы, что ли проституток заказываем? Или у нас какие-то заведения работают? Или, может быть, мы делили какие-то деньги? Нет, никто нас в этом не может упрекнуть. Наша проблема в глазах вот таких вот НВ в том, что мы четко выполняем то, что президент и фракция обещали на выборах, президентских и парламентских. А вот некоторые не выполняют, - считает Максим Бужанский.

Политик считает, что в случае принятия решения об исключении его и Александра Дубинского из «Слуги народа», фракцию покинут еще до 40% народных депутатов.

— И тут Давид, видимо по Фрейду, что вижу то пою, оговорился, что очень хотелось бы исключить. На самом деле, в таком случае прийдется исключать наверное процентов 40% фракции. И из оставшихся 60 тоже многие зададут вопрос: «А что случилось?». Я не вижу здесь противоречий. А Давид просто пожаловался, поддался искушению… Слаб человек, будем воспитывать в коллективе, мучить дальше, не избежать этого. У нас прекрасные отношения с Давидом, мы можем сказать друг другу в глаза что угодно. Мы прекрасно друг друга понимаем. Проблема в другом: как отцы и дети, так и порохоботы и нормальные люди, соросята и нормальные люди. Тут водораздел идет совсем по другой категории…Давид достаточно быстро убил в себе порохобота, перековался. Это наш порохобот и мы сами будем его воспитывать в коллективе…Идеологических расхождений у нас нет, мы иногда понимаем, что он на работе, и есть вещи, которые он не понимает, но как лидер фракции себя заставляет, - сказал Максим Бужанский.

Нардеп считает, что он и Александр Дубинский - это лицо фракции «Слуга народа», народные депутаты, которые оказались одними из немногих, кто «не обманул избирателей».

— Мы и есть фракция! Кого знают в нашей фракции? Кто имеет принципиальную позицию в нашей фракции? Кто может похвастаться тем, что он не обманул избирателей и по-прежнему настаивает на выполнении того, что мы обещали перед выборами? За кого голосовали, в конце концов? За нас с Дубинским или за непонятных соросят, которые виртуальные аморфные персонажи, которых никто никогда в жизни не видел, и сейчас их идентифицируют только по плашке, которая бежит под ними на экране телевизора? Кто кого и откуда исключит?, сказал Максим Бужанский.

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