Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал заявил, что не смотря на то, что в Украине вводится послабление карантин, вопрос работы детских садов остается открытым на неопределенный срок.

Об этом во вторник, 5 мая, он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам городского головы, местные органы власти не могут разрешить работу детских садов, так как то будет противоречить решениям Кабинета министров Украины.

— На сегодняшний день мы не имеем никакой информации от центральных органов власти. Если центральные органы запретили работу детских садов, то местная власть не может разрешить их работу. Это уголовно наказуемо. Это подвержение опасности людей. По садикам нет никакой ясности. Есть только пониманием, что они не откроются до 22 мая, — заявил Александр Сенкевич.

Напомним, карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавируса, будет продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать определенные смягчения. Со следующей недели будут сняты следующие ограничения: откроют для посещения парки, скверы, зоны отдыха; позволят работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, что уже разработаны и будут представлены МОЗ; позволят работу заведений общественного питания на вынос; начнут работу летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности; позволят оптовую и розничную торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ; при определенных условиях смогут работать заведения бытового обслуживания населения по определенным критериям; начнут работу музеи, библиотеки; разрешат тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах; начнут работу стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники.