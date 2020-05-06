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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу САП.
Издание отмечает, что производство открыто по двум статьям: «декларирование недостоверной информации» и «принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения должностным лицом».
— Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР, — отметили в пресс-службе САП.
Сам Руслан Рябошапка отметил, что ему стало известно о соответствующем решении САП еще несколько дней назад.
— Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это типовая процедура, — отметил он.
Руслан Рябошапка также рассказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, на основе которого было принято решение открыть уголовное производство.
Напомним, Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть «сливом производства». Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.
Также он заявлял, что подозрение в отношении Петра Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований — это юридический «трэш», оно необоснованно и незаконно.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу САП.
Издание отмечает, что производство открыто по двум статьям: «декларирование недостоверной информации» и «принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения должностным лицом».
— Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР, — отметили в пресс-службе САП.
Сам Руслан Рябошапка отметил, что ему стало известно о соответствующем решении САП еще несколько дней назад.
— Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это типовая процедура, — отметил он.
Руслан Рябошапка также рассказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, на основе которого было принято решение открыть уголовное производство.
Напомним, Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть «сливом производства». Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.
Также он заявлял, что подозрение в отношении Петра Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований — это юридический «трэш», оно необоснованно и незаконно.