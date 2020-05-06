Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на пресс-службу САП.

Издание отмечает, что производство открыто по двум статьям: «декларирование недостоверной информации» и «принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения должностным лицом».

— Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР, — отметили в пресс-службе САП.

Сам Руслан Рябошапка отметил, что ему стало известно о соответствующем решении САП еще несколько дней назад.

— Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это типовая процедура, — отметил он.

Руслан Рябошапка также рассказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, на основе которого было принято решение открыть уголовное производство.

Напомним, Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть «сливом производства». Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.

Также он заявлял, что подозрение в отношении Петра Порошенко, которое было подготовлено следователями Государственного бюро расследований — это юридический «трэш», оно необоснованно и незаконно.