Глава фракции партии «Наш край» в областном совете Юрий Кормышкин заявил, что глава облгосадминистрации пытается сорвать проведение сессии неявкой депутатов из числа своих единомышленников.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

— 30 апреля во время сессии Николаевского областного совета я озвучил предложение провести дополнительную сессию 7-8 мая, чтобы всё-таки доработать ряд важных для региона вопросов и вынести на голосование грамотные законченные проекты решений. Мои коллеги меня в этом поддержали. Есть решение о созыве сессии. Областной совет показывает свою работу и самостоятельность. Но это очень не нравится некоторым чиновникам и ряду депутатов, которые имели свои виды на бюджет. А после кадровых изменений, которые были сделаны и ещё планируются в областном совете, потеряли контроль и преференции, - рассказал Юрий Кормышкин.

Депутат предположил, что руководителям ОГА невыгодно отдать в управление депутатского корпуса коммунальное имущество и пустить на должности неудобных для себя людей.

— Не понимаю, почему Александр Стадник так держится за возможность управлять коммунальным имуществом, и с помощью кучки единомышленников пытается сорвать проведение сессии, оказывая давление на некоторых депутатов. Уже сейчас есть предположение, что явки не будет. Агония? Нереализованные амбиции в регионе? Или просто не оправдал ожидания? Мне сложно сказать, что движет этим человеком, как и депутатами, за которых вчера проголосовали люди, и которые сегодня бегут от ответственности, прижав хвосты, - задает вопросы Юрий Кормышкин.

Также он напоминает коллегам-избранникам, что скоро выборы и оценку их действиям дадут люди. И отныне «Наш край» не будет инициатором проведения ни одной сессии.

— Пусть все увидят беспредел, который творится на 4м и 3м этажах здания на улице Адмиральской. А, между тем, своим отношением к завтрашней сессию кто-то из избранников народа лишит нашу молодежь, жителей области, наше будущее, обычных жителей, возможности получить образование, медицину, комфортной жизни, чтобы потом трудиться дома, на своей земле. После выступления двух «слуг» это начало конца, - высказал мнение депутат.

Как сообщалось ранее, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созвала на 7 мая, внеочередную сессию. Соответствующее распоряжение подписано ею сегодня и опубликовано на сайте Николаевского облсовета.