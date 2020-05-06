Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко созвала на завтра, 7 мая, внеочередную сессию. Соответствующее распоряжение подписано ею сегодня и опубликовано на сайте Николаевского облсовета, сообщают НикВести.

На рассмотрение депутатов будут вынесены три вопроса: Об освобождении от арендной платы за пользование недвижимостью коммунальной собственности на период карантина, связанного с распространением коронавирусного заболевания COVID-19 в Николаевской области; Об управлении коммунальным имуществом; О выполнении функций заказчика ремонтно-строительных работ.

Таким образом, Николаевский областной совет завтра может окончательно забрать у облгосадминистрации полномочия по управлению коммунальным имуществом.

Речь идет о 108 субъектах хозяйтсвования областной коммунальной собственности, где работает 11,8 тысяч сотрудников. Из них, 6 коммунальных предприятий, 22 учреждения здравоохранения (больницы, бюро судмедэкспертизы, медконлледжи и так далее), 34 учреждения образования,15 учреждений культуры, 19 учреждений соцзащиты, 10 учреждений спорта, 4 региональных ландшафтных парка. Сейчас управление субъектами хозяйствования осуществляют профильные структурные подразделения ОГА по вопросам коммунальной собственности.

По информации НикВести, на должность начальника новосозданного управления коммунального имущества облсовета планируют назначить депутата от «Нашего края» Елену Донченко. Она является директором компаний, принадлежащих главе областной организации партии «Наш край» Юрию Кормышкину.

Елена Донченко и Юрий Кормышкин

Планы принять кадровые вопросы на завтрашней сессии в своей публикации в Facebook подтвердил Юрий Кормышкин. Он заявил, что это не политический пиар, а пример системной, слаженной и эффективной работы областного совета.

«Сессия Николаевского областного совета состоится завтра в два часа дня. Как и обещали, депутаты примут важные для нашей области решения, а также некоторые кадровые вопросы относительно областного совета. Это не голословное заявление, это не политический пиар - это пример системной, слаженной и эффективной работы депутатского корпуса», - написал Юрий Кормышкин.

Как стало известно НикВести, на завтрашней сессии также будет рассмотрен вопрос об избрании еще одного заместителя главы Николаевского областного совета. На эту должность обсуждается кандидатура избранной от партии «Укроп» депутата Анны Воронок, о переходе которой в депутатскую группу «Оппозиционная платформа - За життя» стало известно на предыдущем заседании сессии. Отметим, что Анна Воронок является официальной помощницей главы областного совета Виктории Москаленко.

Анна Воронок и Виктоия Москаленко

Отметим, что на сессии облсовета неделю назад депутаты проголосовали за назначение депутата от «Нашего края» Тахира Садридинова на должность первого заместителя главы Николаевского областного совета.

При этом, Виктория Москаленко заговорила о возможном уходе с должности главы Николаевского облсовета. В таком случае, эти обязанности будет выполнять «нашекраевец» Тахир Садридинов.