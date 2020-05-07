Артем Ильюк

Народный депутат Украины VII и VIII созывов Артем Ильюк заявил, что депутаты от партии «Слуга народа» Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский плюнули в лицо николаевцев и украинцев обвинив компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов.

Об этом Артем Ильюк заявил в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Артема Ильюка, Игорь Негулевский и Николай Тищенко ничего не понимая тонкостей законотворческой деятельности, сделали заявление которым унизили не только компанию «Нибулон», но и десятки тысяч украинцев, которые работают в ней и наполняют бюджеты налогами.

— Ничего не предвещало… У нас обновленная Верховная Рада, очень позитивная, новые люди, но есть одна проблема, «Слуга Народа», а именно некоторые депутаты, а вернее недодепутат, такие как Игорь Негулевский и Николай Тищенко. Они вчера плюнули в лицо не компании «Нибулон» нет, они плюнули всем николаевцам и украинцам. А все потому что тысячи, десятки тысяч работающих людей в этой компании сегодня создают большую массу налогов, которые кормят нашу страну. Не разбираясь в ситуации, не понимая тонкостей законопроектов, когда одна буква может изменить всю суть закона, эти два недодепутата еще и красуются перед камерами оскорбляя украинцев. Это недопустимое поведение, и такого быть не должно, — заявил Артем Ильюк.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.