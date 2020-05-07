Игорь Негулевский и Николай Тищенко

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский заявил, что его заявление относительно «Нибулона» было перекручено и неправильно понято, но при этом он извинился перед генеральным директором компании Алексеем Вадатурским.

Об этом говорится в его публикации на официальной странице в Facebook. Отметим, что один и тот же текст заявления был опубликован как у Игоря Негулевского, так и у Николая Тищенко в Facebook.

Как известно, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Скандал, который разгорелся вокруг обвинения по отношению к «Нибулону», озвученного им и его коллегой Николаем Тищенко, Игорь Негулевский назвал «манипуляциями», которые «сейчас в тренде». При этом, он отметил, что в своем обращении они не упоминали имя Алексея Вадатурского, основателя и генерального директора «Нибулона», потому что не хотели его дискредитировать.

«Манипуляции сейчас в тренде. Понимаю. Поэтому считаю своей обязанностью разъяснить следующее. Наши слова не были нацелены на том, чтобы обидеть или каким-либо образом дискредитировать Героя Украины Алексея Вадатурского. Более того, в своем видеообращении я даже не упоминаю фамилию этого уважаемого человека», - написал Игорь Негулевский.

Далее он попытался объяснить, что имел ввиду в видеообращении. Как оказалось, Игорь Негулевский защищает малый и средний бизнес, который пострадал от карантина.

«Суть моих слов совсем в другом. Карантин больше всего бьет по бизнесу. Малому и среднему бизнесу. По людям, которые создали свое дело с нуля и живут этим, не имея миллионных доходов, но давая рабочие места другим. Это движущая силу нашей экономики. И именно поэтому на помощи малому и среднему бизнесу сегодня должно сосредоточить свои ресурсы государство. Как человек, который пришел в политику из бизнеса, понимаю не со слов - без восстановления работы малых и средних украинских предпринимателей, экономика «задохнется», а государство не восстановить докарантинный уровень экономического развития, - написал Игорь Негулевский.

Далее он высказался против монополий в Украине в какой-либо сфере и сказал, что ему следует подбирать слова, «чтобы не было домыслов» и посоветовал слушать его внимательней.

«В любом случае, я приношу свои извинения Алексею Вадатурскому, компании «Нибулон» и всем ее сотрудникам. Действительно, политикам слова следует подбирать более ответственно, чтобы они трактовались однозначно, и домыслов не могло быть. А для тех, кто выжимает очередную фейковую информационную «бомбу», советую слушать мои слова внимательней и не манипулировать. Тем более во времена, когда люди научились отделять истину от откровенной лжи и перекручиваний фактов, - написал Игорь Негулевский.

Отметим, что до данной публикации в Instagram Николая Тищенко было опубликовано видеообращение, в которой нардепы пытались оправдаться за нападки на Алексея Вадатурского.

— По просьбе главы комитета инфраструры мы делаем небольшое уточнение и маленькое разъяснение по поводу нашего вчерашнего заявления. И я вместе со своим коллегой Игорем Негулевским сейчас вам все доходчиво раскажу, - сказал Николай Тищенко. — В СМИ очень много заявлений по воподу вчерашних слов. Особенно это касается «занести денег». Да, «Нибулон» является постоянным членом международных ассоциаций, - сказал Игорь Негулевский. — Функции этих ассоциаций заключаются в том, чтобы лоббировать интересы той или иной компании в ее личных целях, - добавил Николай Тищенко.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.